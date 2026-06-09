Τις πρώτες της καλοκαιρινές στιγμές μετά τον ερχομό του γιου της απολαμβάνει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία βρίσκεται στη Σύρο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που πριν από λίγους μήνες έγινε μητέρα για πρώτη φορά, φαίνεται να περνά μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη ζωή της, έχοντας στο πλευρό της τον Κίμωνα Κουρή. Μέσα από τις αναρτήσεις της, έδωσε μια γεύση από τις χαλαρές στιγμές της στο νησί, ενώ ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο από την παραλία, όπου ποζάρει με μπικίνι μέσα στη θάλασσα.

«Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα», έγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στο Instagram.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν κρύβει τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει με τη μητρότητα. Η ηθοποιός δείχνει να απολαμβάνει την ηρεμία του καλοκαιριού, λίγο καιρό μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Η σχέση της με τον Κίμωνα Κουρή ξεκίνησε το 2022, όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν στη σειρά «Παγιδευμένοι». Η επαγγελματική γνωριμία εξελίχθηκε σταδιακά σε μια προσωπική σχέση, την οποία και οι δύο διατήρησαν μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Το ζευγάρι επισφράγισε τη σχέση του με έναν διακριτικό γάμο στις 30 Μαΐου 2025, παρουσία λίγων αγαπημένων προσώπων. Λίγους μήνες αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του γιου τους, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής τους πορείας.

Σήμερα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δείχνει να απολαμβάνει τις πρώτες της διακοπές ως μητέρα, με τη Σύρο να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για χαλάρωση, θάλασσα και οικογενειακές στιγμές.