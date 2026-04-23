Η τηλεοπτική βία έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα στο σερβικό ριάλιτι Elita, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή στα social media μετά την άγρια επίθεση του παίκτη Asmin Durdzic στην παίκτρια Maja Marinkovic. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία ζήλιας ανάμεσα σε πρώην και νυν κατέληξε σε σκηνές ωμής βίας μπροστά στις κάμερες, όταν η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.



Το χρονικό της επίθεσης που πάγωσε το διαδίκτυο ξεκίνησε από έναν καβγά όπου ο Asmin έχασε την ψυχραιμία του, άρπαξε τη Maja από τον λαιμό και το κεφάλι, πιέζοντάς την με δύναμη ενώ εκείνη καλούσε σε βοήθεια. Η επέμβαση της ασφάλειας ήταν ακαριαία, όμως το βίντεο έγινε viral προκαλώντας κύμα οργής για την προβολή τέτοιων προτύπων.

Πέτρα του σκανδάλου το ερωτικό τρίγωνο

Στην καρδιά της τραγωδίας βρίσκεται ένα εκρηκτικό ερωτικό τρίγωνο που η παραγωγή του Pink TV τοποθέτησε σκόπιμα στον ίδιο χώρο. Ο Asmin Durdzic είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής και ο άνθρωπος που δέχεται τα πυρά για την προβληματική συμπεριφορά του. Δίπλα του βρίσκεται η νυν σύντροφός του Maja Marinkovic, μια παίκτρια με εκρηκτικό χαρακτήρα η οποία βασίζει τη σχέση της στη ζήλια. Το τρίτο πρόσωπο είναι η πρώην σύντροφος του Asmin και μητέρα του παιδιού του, Aneli Ahmic, η οποία μπήκε στο παιχνίδι καταγγέλλοντας ότι την εγκατέλειψε.



Η αφορμή του επεισοδίου ήταν η κατηγορία της Maja ότι ο Asmin κοιτούσε την Aneli μέσα στο σπίτι. Όταν η Maja άρχισε να τον χτυπά ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί, εκείνος αντέδρασε με τη βίαιη επίθεση που σόκαρε την κοινή γνώμη.



Η συνταγή της έντασης απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τηλεοπτική εκμετάλλευση των ανθρώπινων σχέσεων.

