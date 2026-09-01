Για περισσότερο από μία δεκαετία, η οδός cGAS–STING βρίσκεται ψηλά στη λίστα των μεγάλων υποσχέσεων της ανοσοθεραπείας του καρκίνου.

Η ιδέα είναι σχεδόν ακαταμάχητη: να ενεργοποιηθεί ένας από τους αρχαιότερους συναγερμούς του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε το σώμα να αντιληφθεί τον όγκο ως απειλή και να εξαπολύσει εναντίον του μια ισχυρή επίθεση.

Στα εργαστηριακά μοντέλα, η στρατηγική λειτούργησε εντυπωσιακά. Στους ανθρώπους, όμως, η ιστορία αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη.

Παρά τα χρόνια προκλινικής έρευνας και τις κλινικές δοκιμές διαφόρων STING agonists, τα θεραπευτικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι σαφώς πιο περιορισμένα από όσα είχαν δημιουργήσει οι πρώτες πειραματικές μελέτες. Σύγχρονες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας σημειώνουν ότι κανένας STING αγωνιστής δεν έχει ακόμη κατορθώσει να καθιερωθεί ως ευρέως αποτελεσματική αντικαρκινική θεραπεία, ενώ παραμένουν προβλήματα που αφορούν:

τη χορήγηση,

τη φαρμακοκινητική,

την ετερογένεια των όγκων και (κυρίως)

την ανοσοκαταστολή μέσα στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου.

Τώρα, μια γαλλική ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι εντόπισε ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι αυτού του παζλ.

Δύο «φρένα» μέσα στον ίδιο τον όγκο

Οι ερευνητές από το Institut Curie και το INSERM στο Παρίσι, με επικεφαλής ερευνήτρια την Adriana Loverre, εντόπισαν δύο απροσδόκητους μηχανισμούς που μπορούν να εξασθενήσουν την ανοσοθεραπεία που βασίζεται στην ενεργοποίηση του STING:

τη διαταραχή της αυτοφαγίας στα δενδριτικά κύτταρα και

τη συσσώρευση ανοσοκατασταλτικών ουδετερόφιλων στον όγκο και στους λεμφαδένες που τον παροχετεύουν.

Η μελέτη, με τίτλο “A dendritic cell autophagy-neutrophil axis limits intratumoral STING immunotherapy”, δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου 2026 στο Science Immunology.

Τα ευρήματα προέρχονται από πειραματικά μοντέλα ποντικών και επομένως δεν συνιστούν ακόμη απόδειξη ότι ο ίδιος μηχανισμός λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στους ανθρώπους.

Ανοίγουν, όμως, μια νέα εξήγηση για το μεγάλο ερώτημα που συνοδεύει εδώ και χρόνια το STING: Γιατί κάτι που λειτουργεί τόσο καλά στα πειραματόζωα δυσκολεύεται τόσο πολύ να λειτουργήσει στους ασθενείς;

Τι είναι το STING και γιατί ενθουσίασε την ογκολογία

Το STING (από το Stimulator of Interferon Genes) αποτελεί βασικό τμήμα ενός συστήματος ανίχνευσης DNA μέσα στο κύτταρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το DNA βρίσκεται κυρίως στον πυρήνα και στα μιτοχόνδρια. Όταν όμως DNA εμφανίζεται στο κυτταρόπλασμα, αυτό μπορεί να αποτελεί σήμα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά: για παράδειγμα ότι υπάρχει ιική λοίμωξη, κυτταρική βλάβη ή καρκινική διεργασία.

Ένα ένζυμο που ονομάζεται cGAS – cyclic GMP-AMP synthase αναγνωρίζει το κυτταροπλασματικό DNA και παράγει ένα μικρό μόριο-αγγελιοφόρο, το 2’3’-cGAMP. Το cGAMP συνδέεται με το STING. Και τότε αρχίζει ο συναγερμός.

Το STING μετακινείται από το ενδοπλασματικό δίκτυο προς το Golgi και ενεργοποιεί downstream μηχανισμούς, μεταξύ άλλων μέσω των TBK1, IRF3 και NF-κB, οδηγώντας στην παραγωγή ιντερφερονών τύπου Ι και άλλων φλεγμονωδών σημάτων.

Με απλά λόγια, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει έναν ανοσολογικά «αόρατο» όγκο σε έναν ιστό που εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Από τον έμφυτο συναγερμό στα Τ κύτταρα

Το μεγάλο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης οδού βρίσκεται στο γεγονός ότι λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στην έμφυτη και την επίκτητη ανοσία. Η έμφυτη ανοσία είναι η πρώτη, γρήγορη γραμμή άμυνας.

Η επίκτητη ανοσία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίζουν πολύ συγκεκριμένους στόχους και να καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα.

Για να συνδεθούν οι δύο κόσμοι, χρειάζονται μεσάζοντες και οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι τα δενδριτικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά συλλέγουν αντιγόνα από τον όγκο, τα επεξεργάζονται και τα «παρουσιάζουν» στα Τ λεμφοκύτταρα. Κατά κάποιον τρόπο, λειτουργούν σαν εκπαιδευτές του ανοσοποιητικού: δείχνουν στα Τ κύτταρα τη φωτογραφία του εχθρού και τους λένε σε ποιον πρέπει να επιτεθούν.

Η ενεργοποίηση του STING στα δενδριτικά κύτταρα θεωρείται γι’ αυτό ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργία αποτελεσματικής αντικαρκινικής ανοσίας.

Η αυτοφαγία: το «συνεργείο ανακύκλωσης» του κυττάρου

Εδώ εισέρχεται στο προσκήνιο ένας μηχανισμός που εκ πρώτης όψεως μοιάζει άσχετος με την ανοσοθεραπεία: η αυτοφαγία. Η αυτοφαγία είναι το σύστημα εσωτερικής ανακύκλωσης του κυττάρου.

Κατεστραμμένες πρωτεΐνες, οργανίδια και άλλα κυτταρικά συστατικά αποδομούνται και τα υλικά τους επαναχρησιμοποιούνται. Πρόκειται για έναν θεμελιώδη μηχανισμό διατήρησης της κυτταρικής ισορροπίας.

Η γαλλική ομάδα έδειξε ότι η λειτουργία αυτή στα δενδριτικά κύτταρα δεν αποτελεί απλώς «νοικοκυριό» του κυττάρου. Μπορεί να είναι καθοριστική για την επιτυχία της αντικαρκινικής ενεργοποίησης του STING.

Όταν η αυτοφαγία στα δενδριτικά κύτταρα ήταν ελαττωματική, η ανοσολογική απόκριση που ήθελαν να προκαλέσουν οι ερευνητές δεν εξελισσόταν όπως αναμενόταν.

Αντί να προκύψει μια καθαρή και αποτελεσματική ενεργοποίηση των αντικαρκινικών Τ κυττάρων, άρχιζε να δημιουργείται ένα διαφορετικό φλεγμονώδες περιβάλλον. Και τότε εμφανιζόταν ο δεύτερος πρωταγωνιστής της ιστορίας.

Όταν οι ουδετερόφιλοι περνούν στην «άλλη πλευρά»

Τα ουδετερόφιλα είναι από τα πολυπληθέστερα λευκά αιμοσφαίρια του ανθρώπινου οργανισμού. Σε μία βακτηριακή λοίμωξη είναι συνήθως από τα πρώτα κύτταρα που φθάνουν στο σημείο της μάχης. Στον καρκίνο, όμως, ο ρόλος τους είναι πολύ πιο σύνθετος.

Ανάλογα με το βιολογικό περιβάλλον, μπορούν να ενισχύσουν την αντικαρκινική ανοσία ή, αντίθετα, να αποκτήσουν ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες και να βοηθήσουν τον όγκο να ξεφύγει από το ανοσοποιητικό.

Η νέα έρευνα υποδεικνύει ακριβώς αυτό το δεύτερο σενάριο. Η διαταραγμένη ενεργοποίηση του STING και η ανεπαρκής αυτοφαγία των δενδριτικών κυττάρων συνοδεύονταν από ένα μονοπάτι που οδηγούσε στη στρατολόγηση μεγάλου αριθμού ουδετερόφιλων μέσω του άξονα CXCR2. Τα κύτταρα αυτά συγκεντρώνονταν τόσο στον όγκο όσο και στους λεμφαδένες που τον παροχέτευαν.

Οι ίδιοι οι «στρατιώτες» του ανοσοποιητικού προστάτευαν τον όγκο

Εκεί βρίσκεται και το πιο εντυπωσιακό εύρημα: τα ουδετερόφιλα που συγκεντρώνονταν στο συγκεκριμένο μικροπεριβάλλον δεν λειτουργούσαν πλέον ως αποτελεσματικοί αντικαρκινικοί μαχητές. Αποκτούσαν ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, μηχανισμοί που περιλάμβαναν την ελαστάση των ουδετερόφιλων και την PD-L1 συνέβαλλαν στην καταστολή της δραστηριότητας των αντικαρκινικών Τ λεμφοκυττάρων.

Η ειρωνεία είναι εντυπωσιακή: μια θεραπεία σχεδιασμένη για να σημάνει συναγερμό στο ανοσοποιητικό μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλήξει να προσελκύει κύτταρα που έβαζαν «φρένο» ακριβώς στην ανοσολογική αντίδραση που προσπαθούσε να προκαλέσει. Οι υπερασπιστές του οργανισμού μπορούσαν, δηλαδή, να μετατραπούν σε ασπίδα του όγκου.

Και η ιντερφερόνη; Η νέα μελέτη αλλάζει μια παλιά βεβαιότητα

Για πολλά χρόνια, μεγάλο μέρος της επιστημονικής λογικής γύρω από το STING βασιζόταν στην αντίληψη ότι η θεραπευτική του αξία προκύπτει κυρίως μέσω της παραγωγής ιντερφερονών τύπου Ι.

Οι ιντερφερόνες αυτές είναι ισχυρές κυτταροκίνες που μπορούν να ενεργοποιήσουν την ανοσολογική απόκριση και να βοηθήσουν στη δημιουργία αντικαρκινικών Τ κυττάρων. Η νέα μελέτη, όμως, προσθέτει μία σημαντική ανατροπή.

Η καθηγήτρια Loverre και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν virus-like particles – VLPs για να μεταφέρουν cGAMP και να ενεργοποιήσουν το STING στα πειραματικά μοντέλα.

Τα πειράματα έδειξαν ότι η αποτελεσματική αντικαρκινική απόκριση των Τ κυττάρων δεν μπορούσε να εξηγηθεί αποκλειστικά από την κλασική STING-induced σηματοδότηση της ιντερφερόνης τύπου Ι. Η λειτουργική κατάσταση των δενδριτικών κυττάρων και ειδικά η αυτοφαγία τους αποδείχθηκε κρίσιμος παράγοντας.

Γιατί τα αποτελέσματα στα ποντίκια δεν έγιναν θεραπεία στους ανθρώπους

Η ιστορία του STING αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απόσταση ανάμεσα σε ένα εντυπωσιακό εργαστηριακό εύρημα και μια αποτελεσματική θεραπεία για τον άνθρωπο.

Ένα από τα πρώτα προειδοποιητικά παραδείγματα ήταν το DMXAA, ένα μόριο που παρουσίαζε ισχυρή αντικαρκινική δράση σε ποντίκια. Όταν όμως πέρασε σε ανθρώπινες κλινικές μελέτες, απέτυχε.

Αργότερα έγινε σαφές ένα βασικό πρόβλημα: το DMXAA ενεργοποιούσε αποτελεσματικά το STING του ποντικού, αλλά δεν αναγνώριζε σωστά το ανθρώπινο STING.

Η αποτυχία του σε μελέτη φάσης III για προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα παραμένει μέχρι σήμερα ένα κλασικό παράδειγμα του κινδύνου να θεωρούμε ότι οι ανοσολογικοί μηχανισμοί των πειραματόζωων μεταφέρονται αυτούσιοι στον άνθρωπο.

Οι πρώτες κλινικές δοκιμές έφεραν απογοήτευση

Η ιστορία δεν σταμάτησε με το DMXAA. Νεότεροι αγωνιστές σχεδιασμένοι ειδικά για το ανθρώπινο STING πέρασαν σε πρώιμες κλινικές δοκιμές. Ο ADU-S100 (MIW815), για παράδειγμα, ήταν από τους πρώτους cyclic dinucleotide STING agonists που χορηγήθηκαν ενδοογκικά σε ασθενείς. Τα δεδομένα έδειξαν ότι μπορούσε να ενεργοποιήσει ανοσολογικούς βιοδείκτες, όμως η αντικαρκινική δράση ως μονοθεραπεία ήταν περιορισμένη.

Άλλες στρατηγικές διερεύνησαν τον συνδυασμό STING agonists με αναστολείς των immune checkpoints, όπως θεραπείες κατά του PD-1/PD-L1, με την ελπίδα ότι η πρώτη θεραπεία θα «ανάψει» την ανοσολογική αντίδραση και η δεύτερη θα αφαιρέσει τα φρένα από τα Τ λεμφοκύτταρα.

Τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα παραμένουν ετερογενή και σαφώς λιγότερο εντυπωσιακά από εκείνα των προκλινικών μοντέλων. Σύγχρονες ανασκοπήσεις καταγράφουν ως πιθανά προβλήματα την περιορισμένη βιοδιαθεσιμότητα, την ανάγκη για ενδοογκική χορήγηση, την τοξικότητα, την ετερογένεια της ανθρώπινης πρωτεΐνης STING και την ανοσοκαταστολή του μικροπεριβάλλοντος του όγκου.

Το παράδοξο του STING: πολύ λίγο μπορεί να είναι κακό, αλλά και πολύ μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα των τελευταίων ετών είναι ότι το STING δεν είναι ένας απλός διακόπτης ON/OFF. Η βιολογία του είναι βαθιά εξαρτώμενη από το πλαίσιο. Η οξεία και ελεγχόμενη ενεργοποίηση μπορεί να προάγει την ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων, την παρουσίαση καρκινικών αντιγόνων και την είσοδο κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων στον όγκο.

Η υπερβολική ή χρόνια ενεργοποίηση, όμως, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να οδηγήσει σε επίμονη φλεγμονή, ανοσολογική εξάντληση, ανοσοκατασταλτικό μυελοειδές περιβάλλον ή ακόμη και μηχανισμούς που ευνοούν τον όγκο. Αυτό το «δίκοπο μαχαίρι» της οδού cGAS–STING περιγράφεται πλέον σε πληθώρα σύγχρονων ανασκοπήσεων.

Τα ουδετερόφιλα δεν είναι απλώς «καλά» ή «κακά»

Η νέα γαλλική εργασία φωτίζει επίσης μια γενικότερη μετατόπιση στην κατανόηση της ανοσολογίας του καρκίνου. Τα ουδετερόφιλα δεν αποτελούν έναν ενιαίο πληθυσμό με μία μόνο λειτουργία. Μπορούν να πάρουν διαφορετικές λειτουργικές μορφές ανάλογα με τα σήματα που δέχονται από τον όγκο.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ακόμη και αντικαρκινικούς πληθυσμούς ουδετερόφιλων μετά από STING activation, ενώ άλλες (όπως η νέα έρευνα) δείχνουν ότι σε διαφορετικό κυτταρικό περιβάλλον η στρατολόγησή τους μπορεί να γίνει έντονα ανοσοκατασταλτική.

Άρα το πραγματικό ερώτημα πιθανότατα δεν είναι: «Πρέπει να ενεργοποιήσουμε το STING;» Αλλά: «Σε ποια κύτταρα, για πόσο χρόνο, σε ποια ένταση και σε ποιο μικροπεριβάλλον πρέπει να το ενεργοποιήσουμε;»

Η λύση μπορεί να βρίσκεται στους συνδυασμούς

Τα νέα ευρήματα προσφέρουν και μια πιθανή κατεύθυνση για θεραπευτικούς συνδυασμούς. Εφόσον η στρατολόγηση ανοσοκατασταλτικών ουδετερόφιλων μέσω του CXCR2 περιορίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, θα μπορούσε θεωρητικά να διερευνηθεί εάν ο αποκλεισμός αυτού του άξονα επιτρέπει στους STING agonists να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Αντίστοιχα, επειδή η PD-L1 συμμετέχει στην ανοσοκαταστολή, υπάρχει ισχυρό βιολογικό επιχείρημα για τη μελέτη συνδυασμών STING activation και immune checkpoint blockade.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διεθνής έρευνα εξετάζει ήδη συνδυασμούς STING agonists με θεραπείες anti-PD-1 και anti-PD-L1. Σε πειραματικά μοντέλα έχουν παρατηρηθεί συνεργικές δράσεις, όμως η μετάφραση αυτών των αποτελεσμάτων σε σαφές κλινικό όφελος στους ανθρώπους παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Το μεγάλο στοίχημα: να κάνουμε τους «ψυχρούς» όγκους θερμούς

Η ενεργοποίηση του STING ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ογκολογία και για έναν ακόμη λόγο: ένα μεγάλο ποσοστό όγκων θεωρούνται ανοσολογικά «cold tumors»: διαθέτουν μικρή διήθηση από Τ λεμφοκύτταρα και δεν προκαλούν ισχυρή ανοσολογική απόκριση. Αυτοί οι όγκοι συχνά ανταποκρίνονται δυσκολότερα στους checkpoint inhibitors.

Η θεωρία πίσω από τους STING agonists είναι εξαιρετικά ελκυστική: αν ενεργοποιηθεί το έμφυτο ανοσοποιητικό μέσα στον όγκο, θα μπορούσε να προκληθεί φλεγμονή, να ωριμάσουν τα δενδριτικά κύτταρα, να παρουσιαστούν περισσότερα καρκινικά αντιγόνα και να προσελκυστούν Τ λεμφοκύτταρα.

Με άλλα λόγια, ένας «ψυχρός» όγκος θα μπορούσε ενδεχομένως να μετατραπεί σε «θερμό», περισσότερο ευάλωτο στην ανοσοθεραπεία. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που, παρά τις μέχρι τώρα κλινικές απογοητεύσεις, η φαρμακευτική και ακαδημαϊκή έρευνα δεν έχει εγκαταλείψει το STING.

Η ελληνική έρευνα και το μικροπεριβάλλον του όγκου

Η σημασία του μικροπεριβάλλοντος του όγκου και της λειτουργικής κατάστασης των ανοσοκυττάρων βρίσκεται στο επίκεντρο και ελληνικών ερευνητικών προσπαθειών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη εργασία ομάδας του ΕΚΠΑ υπό τον καθηγητή Βασίλη Γοργούλη, η οποία διερεύνησε στον καρκίνο το φαινόμενο της ανοσοκυτταρικής γήρανσης και τη σχέση του με την ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία.

Σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, η μελέτη έδειξε ότι ασθενείς με μελάνωμα που δεν ανταποκρίνονταν στην ανοσοθεραπεία εμφάνιζαν μεγαλύτερη ανοσογήρανση στο μικροπεριβάλλον του όγκου σε σχέση με εκείνους που ανταποκρίνονταν.

Παρότι η συγκεκριμένη ελληνική έρευνα δεν αφορά άμεσα το STING, ενισχύει την ίδια ευρύτερη ιδέα: η επιτυχία της ανοσοθεραπείας δεν καθορίζεται μόνο από το φάρμακο ή το καρκινικό κύτταρο, αλλά και από την κατάσταση των ανοσοκυττάρων που κατοικούν γύρω από τον όγκο.

Η ανοσοθεραπεία αλλάζει συνεχώς

Στην Ελλάδα, η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ έχει επίσης επισημάνει την ταχεία διεύρυνση του πεδίου της αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας πέρα από τους κλασικούς checkpoint inhibitors.

Στις νέες στρατηγικές περιλαμβάνονται τα CAR-T κύτταρα, οι εξατομικευμένες ανοσολογικές προσεγγίσεις και οι πειραματικές αντικαρκινικές θεραπείες mRNA.

Η οδός STING εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη νέα γενιά στρατηγικών: αντί να επιτίθεται άμεσα στο καρκινικό κύτταρο, επιχειρεί να επαναπρογραμματίσει τη σχέση μεταξύ όγκου και ανοσοποιητικού συστήματος.

Γιατί η νέα ανακάλυψη έχει σημασία

Η σημαντικότερη συμβολή της γαλλικής μελέτης ίσως δεν είναι ότι έδωσε μια τελική απάντηση. Είναι ότι αλλάζει την ερώτηση.

Μέχρι τώρα, μεγάλο μέρος της έρευνας προσπαθούσε να βρει ισχυρότερους ή καλύτερους STING agonists. Τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η λύση μπορεί να μην είναι απλώς να πατήσουμε πιο δυνατά το γκάζι. Ίσως πρέπει πρώτα να καταλάβουμε και να απενεργοποιήσουμε τα φρένα.

Η αυτοφαγία των δενδριτικών κυττάρων, η βιολογία των ουδετερόφιλων, ο άξονας CXCR2, η PD-L1 και η χρονική διάρκεια της ενεργοποίησης του STING μπορεί να αποτελούν κομμάτια του ίδιου θεραπευτικού παζλ.

Το STING δεν απέτυχε ίσως απλώς το ενεργοποιούσαμε με λάθος τρόπο

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκλινικό επίπεδο και το σημαντικότερο όριο της νέας μελέτης πρέπει να παραμένει ξεκάθαρο: τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η ίδια ακριβώς αλληλουχία γεγονότων (δυσλειτουργία αυτοφαγίας, CXCR2-dependent ουδετεροφιλική διήθηση, PD-L1 και καταστολή Τ κυττάρων) αποτελεί βασική αιτία αποτυχίας των STING agonists και στους ανθρώπινους όγκους.

Χρειάζεται να επιβεβαιωθεί σε ανθρώπινα δείγματα, σε διαφορετικούς τύπους καρκίνου και τελικά σε σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές. Όμως η νέα εργασία προσφέρει κάτι που το πεδίο αναζητούσε εδώ και χρόνια: έναν συγκεκριμένο βιολογικό μηχανισμό που μπορεί να εξηγεί γιατί η θεωρία ήταν τόσο ισχυρή και η κλινική πραγματικότητα τόσο απογοητευτική.

Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Γιατί το μέλλον της ανοσοθεραπείας δεν φαίνεται να εξαρτάται πλέον μόνο από το εάν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το ανοσοποιητικό.

Εξαρτάται από το εάν μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε στο σωστό κύτταρο, στη σωστή ένταση, για τον σωστό χρόνο και χωρίς να ξυπνήσουμε ταυτόχρονα τους μηχανισμούς που προστατεύουν τον όγκο.

Το STING, λοιπόν, ίσως να μην είναι η μεγάλη αποτυχία της αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας. Ίσως να είναι μια ισχυρή θεραπευτική ιδέα της οποίας μόλις τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τους κανόνες.