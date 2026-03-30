Το τρέξιμο είναι από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης. Ωστόσο, υπάρχει μια παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί: Η υπερβολή… και μάλιστα από την αρχή.

Όταν πιέζετε τον εαυτό σας – με βιασύνη και μεγαλύτερη ένταση – αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών, που τελικά σας απομακρύνουν από τους στόχους σας και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν ακόμα και στην εγκατάλειψη.

Προφανώς η σωστή προσέγγιση είναι η σταδιακή αύξηση της έντασης, όμως το ερώτημα παραμένει: ποια θεωρείται καλή επίδοση για 1 χιλιόμετρο;

Τι θεωρείται «καλή» ταχύτητα

Οι χρόνοι στο τρέξιμο εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυσική κατάσταση και η συνολική καθημερινή δραστηριότητα. Ως γενικός κανόνας, ένας ρυθμός περίπου 5 έως 6 λεπτά ανά χιλιόμετρο θεωρείται καλός για έναν ερασιτέχνη δρομέα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μέσοι χρόνοι για έναν ερασιτέχνη δρομέα για 1 χιλιόμετρο ανά ηλικία και φύλο, σύμφωνα με το Runners World, διαμορφώνονται ως εξής:

20-29 ετών

Άνδρες: περίπου 4:00 – 4:40 λεπτά

Γυναίκες: περίπου 4:40 – 5:30 λεπτά

30-39 ετών

Άνδρες: περίπου 4:15 – 5:00 λεπτά

Γυναίκες: περίπου 4:40 – 5:40 λεπτά

40-49 ετών

Άνδρες: περίπου 4:20 – 5:30 λεπτά

Γυναίκες: περίπου 4:50 – 6:00 λεπτά

50- 60 ετών:

Άνδρες: περίπου 5:00 – 6:00 λεπτά

Γυναίκες: περίπου 5:30 – 6:50 λεπτά

Σημείωση: Πρόκειται για χρόνους που μπορεί να φαίνονται απαιτητικοί, αλλά είναι εφικτοί κατά μέσο όρο για όσους προπονούνται συστηματικά.

Κι αν δεν μπορείτε να πιάσετε αυτούς τους χρόνους;

Όπως αναφέρουν ειδικοί στη New York Post, αν οι παραπάνω επιδόσεις σας φαίνονται μακρινές, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει απλώς ότι χρειάζεται να βελτιώσετε:

την καρδιοαναπνευστική σας αντοχή

τη συνολική φυσική σας δραστηριότητα

Για να πετύχει κάποιος τέτοιους χρόνους, συνήθως απαιτείται προπόνηση 4–5 φορές την εβδομάδα. Δεν αρκεί ένα περιστασιακό τρέξιμο.

Επιπλέον, με την ηλικία μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα όπως πόνοι σε γόνατα ή ισχία ή αρθρίτιδα, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους.

Πώς να βελτιώσετε την επίδοσή σας

Αν ξεκινάτε τώρα, η σωστή στρατηγική είναι απλή: Για 15 έως 30 λεπτά συνολικά (ανάλογα με τις αντοχές σας), συνεχείς εναλλαγές 2–3 λεπτά τρέξιμο με 1–2 λεπτά περπάτημα. Αυξήστε σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση, όσο ανεβαίνετε επίπεδο.

Επίσης, δουλέψτε τη σωστή τεχνική τρεξίματος και εντάξτε ανηφόρες στην προπόνηση. Βελτιώστε την αντοχή σας, προσθέτοντας και άλλες δραστηριότητες όπως κολύμπι, ποδήλατο και ενδυνάμωση.

Εξίσου σημαντικό είναι το μυαλό. Μείνετε συγκεντρωμένοι, ξεκουραστείτε επαρκώς και βέβαια δώστε σημασία στη σωστή διατροφή. Τέλος το πιο βασικό: Αν νιώσετε πόνο ή ενόχληση, σταματήστε. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την υπερπροσπάθεια μιας ημέρας.