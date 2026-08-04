Τα λιπαρά ψάρια θεωρούνται από τις σημαντικότερες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Τι γίνεται, όμως, αν δεν σας αρέσουν, δεν τα καταναλώνετε συχνά ή ακολουθείτε μια διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα;

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να προσλάβετε ωμέγα-3 και από φυτικές τροφές, ορισμένες από τις οποίες, όπως αναφέρουν διατροφολόγοι στο Ηealth, περιέχουν εντυπωσιακές ποσότητες αυτών των πολύτιμων λιπαρών, που μεταξύ άλλων συμβάλλουν στη ρύθμιση της φλεγμονής και στην υποστήριξη της υγείας της καρδιάς.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ωμέγα-3:

Το EPA, το εικοσαπενταενοϊκό οξύ

Το DHA, το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ

Το ALA, το άλφα-λινολενικό οξύ

Τα EPA και DHA βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα θαλασσινά, ενώ το ALA συναντάται σε φυτικές τροφές. Παρότι τα DHA και EPA συνδέονται στενότερα με την καρδιαγγειακή υγεία, σημαντικά οφέλη για την καρδιά προσφέρει και το ALA.

Γιατί τα ωμέγα-3 είναι σημαντικά για την καρδιά

Η διατήρηση υγιών επιπέδων ωμέγα-3 λιπαρών στον οργανισμό είναι καθοριστικής σημασίας για την καρδιαγγειακή υγεία. Βοηθούν στη διατήρηση της καλής κατάστασης των αιμοφόρων αγγείων, υποστηρίζοντας τη διαστολή τους και την ομαλή κυκλοφορία του αίματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ρύθμισης της φλεγμονής και της ενίσχυσης της παραγωγής μονοξειδίου του αζώτου.

Παράλληλα, η υψηλή πρόσληψη ωμέγα-3 μέσω της διατροφής μπορεί να συμβάλει στη μείωση παραγόντων κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και η αυξημένη χοληστερόλη.

Οι καλύτερες φυτικές τροφές για ωμέγα-3

1. Λιναρόσπορος

Περιεκτικότητα σε ωμέγα-3: 4,7 γραμμάρια

Μερίδα: 2 κουταλιές της σούπας

Ο λιναρόσπορος είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε ALA. Το συγκεκριμένο λιπαρό οξύ έχει αντιφλεγμονώδη δράση και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των λιπιδίων στο αίμα και της αρτηριακής πίεσης.

Μελέτες δείχνουν ότι η υψηλή πρόσληψη ALA μέσω της διατροφής ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου έως και κατά 10%.

Ο λιναρόσπορος περιέχει επίσης μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών και μαγνησίου, συστατικά που προστατεύουν την καρδιά μειώνοντας παράγοντες κινδύνου, όπως η υψηλή χοληστερόλη και η αυξημένη αρτηριακή πίεση.

2. Σπόροι chia

Περιεκτικότητα σε ωμέγα-3: 5 γραμμάρια

Μερίδα: 30 γραμμάρια

Οι σπόροι chia είναι επίσης πλούσιοι σε φυτικές ίνες και μαγνήσιο, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τα οφέλη τους για την καρδιά.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες που περιέχουν συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης, ενώ το μαγνήσιο βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου στο αίμα, προσφέροντας επιπλέον προστασία στην καρδιά.

Μελέτες δείχνουν ακόμη ότι η κατανάλωση σπόρων chia αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο αύξησης της HDL χοληστερόλης. Πρόκειται για τον τύπο χοληστερόλης που προστατεύει την καρδιά και βοηθά τον οργανισμό να μεταφέρει την «κακή» χοληστερόλης (LDL) πίσω στο ήπαρ, ώστε να απομακρυνθεί. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται συνολικά η καρδιαγγειακή υγεία.

3. Λινέλαιο

Περιεκτικότητα σε ωμέγα-3: 7,26 γραμμάρια

Μερίδα: 1 κουταλιά της σούπας

Το λινέλαιο είναι η πλουσιότερη βρώσιμη πηγή φυτικών ωμέγα-3. Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά δείκτες φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, γνωστή και ως CRP.

Η μείωση της φλεγμονής είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας της καρδιάς, καθώς η χρόνια φλεγμονή αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη καρδιακών παθήσεων.

4. Καρύδια

Περιεκτικότητα σε ωμέγα-3: 2,38 γραμμάρια

Μερίδα: 30 γραμμάρια

Τα καρύδια περιέχουν σημαντική ποσότητα ALA. Αντίθετα, άλλοι ξηροί καρποί, όπως τα αμύγδαλα, περιέχουν μόνο ίχνη του ωμέγα-3 λιπαρού οξέος. Παράλληλα, τα καρύδια περιέχουν πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά και βιταμίνη Ε, τα οποία υποστηρίζουν τη συνολική λειτουργία της καρδιάς και προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες.

Η κατανάλωση καρυδιών μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της ολικής και της LDL χοληστερόλης, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο καρδιακής νόσου.

5. Σπόροι κάνναβης

Περιεκτικότητα σε ωμέγα-3: 2,6 γραμμάρια

Μερίδα: 30 γραμμάρια

Οι σπόροι κάνναβης περιέχουν υψηλές ποσότητες ALA. Μία μερίδα 30 γραμμαρίων καλύπτει περίπου το 50% των ημερήσιων αναγκών σας σε μαγνήσιο, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα καλή επιλογή για όσους έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Περιέχουν επίσης μια εντυπωσιακή ποσότητα πρωτεΐνης, καθώς μία μερίδα προσφέρει 9,5 γραμμάρια. Η αυξημένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος ή να διατηρήσετε ένα υγιές σωματικό βάρος, καθώς ενισχύει το αίσθημα κορεσμού μετά τα γεύματα και συμβάλλει στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων.

Αρκούν πάντα οι φυτικές πηγές;

Παρότι οι παραπάνω φυτικές τροφές περιέχουν μεγάλες ποσότητες ωμέγα-3, ενδέχεται να μην μπορείτε να καλύψετε όλες τις ανάγκες σας αποκλειστικά μέσω της διατροφής. Οι άνθρωποι που ακολουθούν φυτικές διατροφές συχνά λαμβάνουν χαμηλές ποσότητες ωμέγα-3. Για να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσληψη, μπορείτε να εξετάσετε την προσθήκη ενός συμπληρώματος.