Οι νέοι μη καπνιστές που τρώνε μεγαλύτερη ποσότητα φρούτων, λαχανικών και δημητριακών ολικής αλέσεως φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα που προκαλούν συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας παρουσίασαν τα ευρήματά τους στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα του Καρκίνου, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 22 Απριλίου.

Η μελέτη δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομότιμους καθηγητές, ωστόσο οι συγγραφείς της εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να σχετίζονται με την έκθεση σε φυτοφάρμακα μέσω της διατροφής.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι νεότεροι μη καπνιστές που τρώνε μεγαλύτερη ποσότητα υγιεινών τροφών από τον γενικό πληθυσμό έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε ο Jorge Nieva, MD, ογκολόγος και ειδικός στον καρκίνο του πνεύμονα στο USC Norris και επικεφαλής ερευνητής της μελέτης.

«Αυτά τα αντιφατικά ευρήματα εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με έναν άγνωστο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα που σχετίζεται με κατά τα άλλα ωφέλιμα τρόφιμα, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα μη βιολογικά φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως που παράγονται εμπορικά συχνά περιέχουν υψηλότερα επίπεδα φυτοφαρμάκων σε σύγκριση με πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, αλλά και με το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Παράλληλα, προϋπάρχουσες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι στη γεωργία που εκτίθενται σε φυτοφάρμακα εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα, στοιχείο που ενισχύει την υπόθεση της συγκεκριμένης έρευνας.

Την ίδια ώρα, ενώ τα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώνονται σταθερά από τη δεκαετία του 1980, παράλληλα με τη μείωση του καπνίσματος, η τάση αυτή δεν καταγράφεται στους μη καπνιστές κάτω των 50 ετών, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Μάλιστα, οι γυναίκες αυτής της ηλικιακής ομάδας εμφανίζουν πλέον μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου σε σχέση με τους άνδρες.

«Αυτή η τάση είναι αρκετά ανησυχητική. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα μέσω της έρευνας γιατί οι μη καπνιστές εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε ο Jimmy Johannes, MD, πνευμονολόγος και ειδικός εντατικής θεραπείας στο Ιατρικό Κέντρο MemorialCare Long Beach, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα σε νέους μη καπνιστές που συνδέεται με την υγιεινή διατροφή

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 187 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα έως την ηλικία των 50 ετών. Οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες για το ιστορικό καπνίσματος, τη διατροφή τους και δημογραφικά στοιχεία.

Η πλειονότητα ανέφερε ότι δεν είχε καπνίσει ποτέ, ενώ διαγνώστηκε με τύπο καρκίνου του πνεύμονα βιολογικά διαφορετικό από εκείνον που συνδέεται με το κάπνισμα.

Για την αξιολόγηση της διατροφής, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον Δείκτη Υγιεινής Διατροφής (HEI), ο οποίος κατατάσσει τις διατροφικές συνήθειες σε κλίμακα από το 1 έως το 100.

Οι νεαροί μη καπνιστές ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είχαν μέση βαθμολογία 65 στα 100, σε σύγκριση με τη μέση βαθμολογία 57 του γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ. Παράλληλα, οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες από τους άνδρες.

Συνολικά, τα άτομα που νόσησαν κατανάλωναν περισσότερα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως σε σχέση με τον μέσο πληθυσμό.

Τα φυτοφάρμακα στα φρούτα και τα λαχανικά οδηγούν τα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα;

Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διερευνηθεί η πιθανή σχέση μεταξύ φυτοφαρμάκων και καρκίνου του πνεύμονα, ιδίως στους νέους και στις γυναίκες.

Όπως αναφέρουν, το επόμενο βήμα θα είναι η επιβεβαίωση της σχέσης μέσω μέτρησης των επιπέδων φυτοφαρμάκων σε δείγματα αίματος και ούρων ασθενών.

«Αυτή η εργασία αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς τον εντοπισμό τροποποιήσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων που μπορεί να συμβάλλουν στον καρκίνο του πνεύμονα σε νεαρούς ενήλικες», δήλωσε ο Δρ. Nieva. «Η ελπίδα μας είναι ότι αυτές οι γνώσεις μπορούν να καθοδηγήσουν τόσο τις συστάσεις για τη δημόσια υγεία όσο και τη μελλοντική έρευνα για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα».

Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αλλαγές στη διατροφή.

«Αυτή η μελέτη εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα, αλλά δεν μετρά άμεσα την έκθεση των συμμετεχόντων σε φυτοφάρμακα. Δεκαετίες στοιχείων εξακολουθούν να δείχνουν ότι οι δίαιτες πλούσιες σε φρούτα και λαχανικά βοηθούν στη μείωση του κινδύνου καρκίνου. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να μειώνουν την πρόσληψη φυτικών τροφών μόνο με βάση αυτή τη μελέτη», δήλωσε η Melissa Mroz-Planells, διαιτολόγος-διατροφολόγος.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των φυτοφαρμάκων για την ανθρώπινη υγεία;

Τα φυτοφάρμακα είναι γνωστό ότι μπορεί να έχουν καρκινογόνες ιδιότητες, ωστόσο η απομάκρυνσή τους από την αγροτική παραγωγή αποτελεί σύνθετη πρόκληση.

«Το γεγονός είναι ότι τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα είναι δηλητήριο. Αποσκοπούν στην εξόντωση παρασίτων και ζωυφίων. Αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια πολέμου και πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως, μολύνοντας μεγάλο μέρος της προσφοράς τροφίμων», δήλωσε η Dana Hunnes, PhD, διαιτολόγος επόπτρια στο UCLA Health. Η ίδια υπογράμμισε ότι απαιτούνται πολιτικές παρεμβάσεις, επενδύσεις και συνολική αναδιάρθρωση των συστημάτων παραγωγής τροφίμων.

Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα σε νέους μη καπνιστές πιθανόν να οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες.

Ο George Chaux, MD, επεμβατικός πνευμονολόγος και ιατρικός διευθυντής στο Κέντρο Υγείας Providence Saint John, σημείωσε: «Η αυξανόμενη τάση είναι ανησυχητική, αλλά παραμένει σχετικά σπάνια και μπορεί να συνδέεται με παράγοντες όπως η εθνικότητα, για παράδειγμα η ασιατική καταγωγή. Είναι πιθανό να υπάρχει ισχυρή γενετική προδιάθεση σε συνδυασμό με περιβαλλοντική έκθεση».

«Τα φυτοφάρμακα είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνα και υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα σε περιπτώσεις έντονης έκθεσης, όπως στους εργαζόμενους στη γεωργία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε: «Δεν θα συνιστούσαμε στους ανθρώπους να αποφεύγουν μια υγιεινή διατροφή. Έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη συνολική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου και καρδιακών παθήσεων. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να πλένουμε καλά τα φρούτα και τα λαχανικά πριν την κατανάλωση».

Πώς να μειώσετε την έκθεση σε φυτοφάρμακα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η σωστή προετοιμασία των τροφίμων μπορεί να μειώσει την έκθεση σε φυτοφάρμακα. Η Amy Bragagnini, κλινική ογκολογική διαιτολόγος στο Κέντρο Καρκίνου Trinity Health Lacks, σημείωσε: «Όταν καταναλώνετε φρέσκα προϊόντα, είναι σημαντικό να τα πλένετε καλά, είτε είναι βιολογικά είτε συμβατικά. Το ξέπλυμα με κρύο νερό και ελαφριά τριβή βοηθά στη μείωση βακτηρίων, βρωμιάς, χημικών και φυτοφαρμάκων».

Παράλληλα, ενθαρρύνει την επιλογή τοπικών προϊόντων και, όπου είναι δυνατόν, την καλλιέργεια τροφίμων στο σπίτι. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να επιλέγετε υλικά για τη σαλάτα της οικογένειάς σας κατευθείαν από την αυλή σας», κατέληξε.