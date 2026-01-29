Πολυτοξικά «κοκτέιλ» από φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε μήλα που πωλούνται σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με νέα εργαστηριακή ανάλυση που προκαλεί ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών.

Η έρευνα της συμμαχίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Pan Europe εξέτασε περίπου 60 μήλα από 13 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία και κατέγραψε ίχνη πολλαπλών φυτοφαρμάκων στη συντριπτική πλειονότητα των δειγμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 85% των μήλων βρέθηκαν υπολείμματα από περισσότερα του ενός φυτοφάρμακα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανιχνεύθηκαν μέχρι και επτά διαφορετικές χημικές ουσίες στο ίδιο φρούτο. Οι οργανώσεις συστήνουν στους καταναλωτές να προτιμούν βιολογικά μήλα ή, όταν αγοράζουν συμβατικά, να αφαιρούν τη φλούδα πριν από την κατανάλωση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι στο 71% των δειγμάτων εντοπίστηκαν φυτοφάρμακα που η ΕΕ έχει κατατάξει στα πιο επικίνδυνα, τα λεγόμενα «υποψήφια προς αντικατάσταση», για τα οποία υπάρχει στόχος σταδιακής απόσυρσης. Επιπλέον, το 64% των μήλων περιείχε τουλάχιστον μία ουσία από την κατηγορία των Pfas, τα γνωστά «αιώνια χημικά», που παραμένουν στο περιβάλλον και σε προϊόντα καθημερινής χρήσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί επιτρέπουν την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων κάτω από συγκεκριμένα ανώτατα όρια, όμως οι ειδικοί της Pan Europe προειδοποιούν για το λεγόμενο «φαινόμενο κοκτέιλ», δηλαδή την ταυτόχρονη έκθεση σε πολλές ουσίες μέσα από ένα και μόνο προϊόν.

Φυτοφάρμακα, «κοκτέιλ» χημικών και κίνδυνος για παιδιά

Ο Μαρτίν Ντερμίν, ανώτατο στέλεχος της Pan Europe, άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, υποστηρίζοντας ότι αξιολογεί τα φυτοφάρμακα μεμονωμένα και όχι τον κίνδυνο από τη «πολλαπλή έκθεση» σε συνδυασμούς ουσιών. Όπως τόνισε, το γεγονός ότι το 85% των μήλων φέρουν πολλαπλά υπολείμματα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο αυτά τα προϊόντα είναι πραγματικά ασφαλή για κατανάλωση, με πιθανές επιπτώσεις που συνδέονται με καρκίνο και υπογονιμότητα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ζοφερή όταν τα ίδια μήλα συγκρίνονται με τα αυστηρότερα όρια που ισχύουν για παιδικές τροφές: αν διατίθεντο ως επεξεργασμένη βρεφική τροφή, το 93% των δειγμάτων θα έπρεπε να απαγορευτεί, καθώς θα ξεπερνούσε τα πολύ χαμηλότερα όρια υπολειμμάτων που ισχύουν για παιδιά κάτω των τριών ετών. Οι κανόνες της ΕΕ για τις παιδικές τροφές είναι σκόπιμα πιο αυστηροί ώστε να προστατεύεται η πρώιμη ανάπτυξη, όπως γράφει άρθρο του Guardian.

Τα μήλα παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα των Ευρωπαίων και η πιο διαδεδομένη καλλιέργεια φρούτων στην ΕΕ, με ιδιαίτερη συγκέντρωση παραγωγής στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Ωστόσο είναι και από τα πιο έντονα ψεκασμένα φρούτα, καθώς χρησιμοποιούνται δεκάδες εφαρμογές φυτοφαρμάκων κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών όπως η φουζικλαδίωση (apple scab), ο βασικός μυκητολογικός εχθρός των μηλοκαλλιεργειών.