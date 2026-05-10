Τα αυγά βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της διατροφικής συζήτησης. Άλλοτε θεωρούνται «υπερτροφή» χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά, ενώ άλλες φορές αμφισβητούνται λόγω της χοληστερόλης τους.

Μια νέα επιστημονική μελέτη από τις ΗΠΑ έρχεται τώρα να ανοίξει έναν νέο κύκλο συζήτησης, αυτή τη φορά γύρω από τη σχέση των αυγών με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν αυγά σε πιο συχνή βάση εμφάνιζαν μικρότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με Αλτσχάιμερ, συγκριτικά με όσους τα απέφευγαν σχεδόν εντελώς.

Η πιο εντυπωσιακή διαφορά καταγράφηκε στους συμμετέχοντες που έτρωγαν αυγά πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, καθώς παρουσίασαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο The Journal of Nutrition και ανέλυσε δεδομένα από 39.498 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για περίπου 15,3 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο καταγράφηκαν συνολικά 2.858 περιπτώσεις Αλτσχάιμερ.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με τη συχνότητα κατανάλωσης αυγών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ακόμα και η περιστασιακή κατανάλωση αυγών συνδεόταν με οφέλη.

Συγκεκριμένα:

1 έως 3 φορές τον μήνα ή μία φορά την εβδομάδα: 17% χαμηλότερος κίνδυνος

2 έως 4 φορές την εβδομάδα: 20% χαμηλότερος κίνδυνος

5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα: 27% χαμηλότερος κίνδυνος

Αντίθετα, όσοι δεν κατανάλωναν ποτέ αυγά εμφάνιζαν 22% αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Οι ειδικοί εξηγούν πως τα αυγά περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται άμεσα με την υγεία του εγκεφάλου, όπως η χολίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, η βιταμίνη Β12 και ωφέλιμα λιπαρά οξέα.

Οι συγκεκριμένες ουσίες έχουν συνδεθεί με καλύτερη μνήμη, σωστή λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων και περιορισμό του οξειδωτικού στρες.