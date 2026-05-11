Μετά τα 60, οι ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά αρχίζουν να αλλάζουν. Ο μεταβολισμός επιβραδύνεται σταδιακά, η μυϊκή μάζα μειώνεται και το σώμα δυσκολεύεται να απορροφήσει ορισμένες βιταμίνες και μέταλλα όπως παλαιότερα.

Παράλληλα, παράγοντες όπως οι ορμονικές αλλαγές και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα επηρεάζουν τις διατροφικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Οι ειδικοί στο Very Well Health επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διατήρηση της δύναμης, της ενέργειας και της συνολικής υγείας όσο περνούν τα χρόνια. Εκτός από την τακτική άσκηση και ιδιαίτερα την προπόνηση με αντιστάσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία με την ηλικία.

1. Ασβέστιο

Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της υγείας των οστών και μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου οστεοπόρωσης όσο μεγαλώνουμε.

Καλές πηγές ασβεστίου είναι:

Πράσινα λαχανικά όπως το kale και το μπρόκολο

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τρόφιμα εμπλουτισμένα με ασβέστιο, όπως χυμοί και φυτικά ροφήματα

2. Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της οστικής υγείας. Μπορείτε να αυξήσετε την πρόσληψή της μέσω τροφών όπως:

Λιπαρά ψάρια

Κρόκοι αυγών

Εμπλουτισμένα προϊόντα, όπως γάλα και χυμοί

Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι περίπου 20 λεπτά έκθεσης στον άμεσο ήλιο καθημερινά μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να παράγει περισσότερη βιταμίνη D.

3. Βιταμίνη B12

Καθώς μεγαλώνουμε, ο οργανισμός παράγει λιγότερα γαστρικά οξέα, γεγονός που δυσκολεύει την απορρόφηση της βιταμίνης B12. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η αυξημένη κατανάλωση τροφών όπως:

Κρέας

Αυγά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια

Δημητριακά εμπλουτισμένα με βιταμίνη B12

4. Πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη γίνεται ακόμη πιο σημαντική μετά τα 60, καθώς βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της δύναμης. Οι ειδικοί συστήνουν την κατανάλωση πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα και σνακ μέσα στην ημέρα, εκτός αν υπάρχει κάποιος ιατρικός περιορισμός, όπως χρόνια νεφρική νόσος.

Καλές πηγές πρωτεΐνης είναι:

Κοτόπουλο

Ψάρια

Αυγά

Στραγγιστό γιαούρτι

Τόφου

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι μύες συμβάλλουν στη λειτουργία του μεταβολισμού ακόμη και όταν το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση ξεκούρασης.

5. Φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και γίνονται ακόμη πιο σημαντικές με την ηλικία. Καλές πηγές φυτικών ινών περιλαμβάνουν:

Όσπρια

Λαχανικά χωρίς άμυλο

Φρούτα

Ξηροί καρποί

Σπόροι

Αν δυσκολεύεστε να καλύψετε τις ανάγκες σας σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, ασβέστιο ή βιταμίνες, ένας διατροφολόγος μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τη διατροφή σας με βάση τις ανάγκες της ηλικίας σας.