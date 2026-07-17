Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου παγκοσμίως, όμως είναι και ένας από τους λίγους που μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast υγείας που δημιουργεί η συμμαχία του Newsbeast με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.), «ΜΑΖΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ», ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, εξηγεί γιατί αυξάνονται τα περιστατικά, ποια είναι τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και ποιες καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Παράλληλα, η Άννα Δρακωτού, μέλος του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., μοιράζεται τη δική της εμπειρία από τη διάγνωση βασικοκυτταρικού καρκινώματος και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, της εμπιστοσύνης στον γιατρό και της έγκαιρης παρέμβασης.

Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη γνώση, την πρόληψη και την ελπίδα: ΜΑΖΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.