Για πολλά χρόνια η κατανάλωση αυγών βρισκόταν στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με τα επίπεδα χοληστερόλης και την καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη από την Κίνα έρχεται να δώσει διαφορετική διάσταση στο θέμα, καταγράφοντας ευρήματα που συνδέουν τη μέτρια κατανάλωση αυγών με θετικούς δείκτες για την υγεία της καρδιάς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4.778 ενήλικες ηλικίας από 30 έως 79 ετών, οι οποίοι κατέγραψαν αναλυτικά τις διατροφικές τους συνήθειες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αιματολογικές εξετάσεις, ώστε οι επιστήμονες να αξιολογήσουν συγκεκριμένους βιολογικούς δείκτες που σχετίζονται με τα λιπίδια και την καρδιαγγειακή λειτουργία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι κατανάλωναν από τέσσερα έως επτά αυγά εβδομαδιαίως εμφάνιζαν αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης APOA1, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό της HDL, της λεγόμενης «καλής» χοληστερόλης. Η HDL συμβάλλει στη μεταφορά των λιπιδίων προς το ήπαρ, όπου αποδομούνται, βοηθώντας έτσι στον περιορισμό της συσσώρευσης λιπαρών ουσιών στα αγγεία.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν αυγά συχνότερα είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ωφέλιμων πρωτεϊνών στο αίμα τους, ενώ οι τιμές της LDL, της «κακής» χοληστερόλης, παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, όσοι έτρωγαν λιγότερα αυγά εμφάνιζαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις προστατευτικών πρωτεϊνών και αυξημένους δείκτες που συνδέονται με δυσμενείς επιπτώσεις για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η επιστημονική ομάδα εντόπισε συνολικά 14 πρωτεΐνες που σχετίζονται με καρδιολογικά νοσήματα, με ορισμένες να έχουν προστατευτικό ρόλο και άλλες να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Canqing Yu από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σημείωσε ότι τα ευρήματα προσφέρουν μια πιθανή εξήγηση για τη θετική σχέση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στη μέτρια κατανάλωση αυγών και τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας.