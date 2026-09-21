«Φύλλο και φτερό» θα κάνει την Πολεοδομία Μυκόνου, που σφραγίστηκε, ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, ειδικό κλιμάκιο, προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων.

Με αφορμή τη νέα εισαγγελική έρευνα στην υπηρεσία και τη σφράγιση των εγκαταστάσεών της, ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης πρότεινε την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία υπουργείου.

Ο κ. Γκαρίπης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, χαρακτήρισε την εξέλιξη αποτέλεσμα απόφασης της Εισαγγελίας Σύρου, το περιεχόμενο της οποίας, όπως είπε, είναι απόρρητο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι η πρώτη φορά που η Πολεοδομία Μυκόνου βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας.

«Πριν από τρία χρόνια είχε αποφασιστεί η αιφνιδιαστική κατάσχεση χιλιάδων φακέλων της Πολεοδομίας της Μυκόνου», σημείωσε ο ποινικολόγος, παραπέμποντας στις προηγούμενες έρευνες για καταγγελίες διαφθοράς στην υπηρεσία.

Όπως λέει, η υποστελέχωση της Πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί.

«Επαναλαμβάνεται και δυστυχώς θα επαναλαμβάνεται», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι απαιτείται «ριζική λύση», η οποία, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία υπουργείου.

Ο κ. Γκαρίπης αναφέρθηκε και στη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας για τους ελέγχους, σημειώνοντας ότι σήμερα μια αυτοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και με τη χρήση drone.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ποινικές υποθέσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια για πολεοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο.

Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλιπών φακέλων και δικογραφιών.

«Η Πολεοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες, δεν έχει κάνει τη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας σε αυτή την κατάσταση τις αδυναμίες που, όπως είπε, παρουσιάζονται στις σχετικές δικογραφίες.