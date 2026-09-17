Εγκλωβισμένη μέσα στο ίδιο της το σώμα, ανήμπορη να κινηθεί, βρέθηκε μια σκυλίτσα στους δρόμους του χωριού Άνθεια στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι που εντοπίστηκε από ανθρώπους του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Οι άνθρωποι του καταφυγίου χρειάστηκε να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να την προσεγγίσουν, καθώς η σκυλίτσα ήταν φοβισμένη, εξαντλημένη και ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στους ανθρώπους.

Η εικόνα της μαρτυρούσε την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το καταφύγιο, το τρίχωμά της είχε γεμίσει με πυκνούς, συμπαγείς κόμπους, που είχαν καλύψει μεγάλο μέρος του σώματός της. Κατά την εξέτασή της, διαπιστώθηκε επίσης ότι πάσχει από διροφιλαρίωση.

«Η εικόνα της σήμερα δεν είναι απλώς η εικόνα ενός αδέσποτου ζώου. Είναι η εικόνα ενός πλάσματος που για μεγάλο διάστημα πάλευε μόνο του να επιβιώσει, χωρίς προστασία και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα. Σήμερα, όμως, αυτό άλλαξε. Ο δρόμος σταμάτησε. Η περίθαλψη ξεκίνησε. Και μαζί της ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια να ξανακερδίσει την υγεία, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη της».

Η ανάρτηση του καταφυγίου

«Η σκυλίτσα περιφερόταν για άγνωστο χρονικό διάστημα στο χωριό Άνθεια, σε μια κατάσταση που μαρτυρούσε σοβαρή και παρατεταμένη παραμέληση. Παρουσίαζε βαριά, γενικευμένη συμπίληση του τριχώματος, με εκτεταμένες και συμπαγείς τριχομάζες που περιέβαλλαν τον κορμό και τα άκρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα παχύ και δυσκίνητο περίβλημα γύρω από το σώμα.

Η κατάσταση του τριχώματος ήταν τέτοια ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικά η φυσιολογική κινητικότητα και η άμεση εκτίμηση του δέρματος. Η ίδια παρέμενε φοβισμένη, εξαντλημένη και ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε κάθε ανθρώπινη προσέγγιση. Κάθε προσπάθεια απαιτούσε ηρεμία και ιδιαίτερη προσοχή. Με υπομονή και επιμονή, σήμερα το απόγευμα καταφέραμε τελικά να ολοκληρώσουμε την περισυλλογή της.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο κτηνιατρείο, όπου ξεκίνησε η διαδικασία της κτηνιατρικής φροντίδας και του απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου για λοιμώδη νοσήματα αποκάλυψαν ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: η σκυλίτσα πάσχει από διροφιλαρίωση, από Dirofilaria immitis.

Η εικόνα της σήμερα δεν είναι απλώς η εικόνα ενός αδέσποτου ζώου. Είναι η εικόνα ενός πλάσματος που για μεγάλο διάστημα πάλευε μόνο του να επιβιώσει, χωρίς προστασία και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα. Σήμερα, όμως, αυτό άλλαξε.

Ο δρόμος σταμάτησε. Η περίθαλψη ξεκίνησε. Και μαζί της ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια να ξανακερδίσει την υγεία, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη της».