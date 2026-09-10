Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιόφυλλο Καλαμπάκας. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα που ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα εστάλη και μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιόφυλλο της Περιφερειακής Ενότητας #Τρικάλων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 10, 2026

Για την αντιμετώπιση του μετώπου κινητοποιήθηκε και επιχειρεί από αέρος ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.



Παράλληλα, στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ουσιαστικά ο Δήμος Μετεώρων, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό της εστίας πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.