Σε μια καταγγελία που προκαλεί αγανάκτηση προχώρησαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Κυριακής (3/8), καθώς άγνωστοι φέρονται να αφαίρεσαν εξαρτήματα από τα αυτοκίνητά τους και να προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, ενώ τα οχήματα ήταν σταθμευμένα στη Μαγούλα.



Την υπόθεση δημοσιοποίησε στο Facebook η σελίδα «Εποχικοί Πυροσβέστες», σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και Βοιωτία. Η καταγγελία συνοδεύτηκε από φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη ζημιά στα οχήματα.



«Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;» γράφουν στην ανάρτησή τους οι εποχικοί πυροσβέστες, εκφράζοντας την οργή τους για το συμβάν. Όπως σημειώνουν, ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη φωτιά, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν στις κλοπές και τις φθορές.

Στο ίδιο μήνυμα τονίζεται το αίσθημα αδικίας που προκαλεί η υπόθεση, καθώς άνθρωποι που επιχειρούσαν για την προστασία ζωών, περιουσιών και δασικών εκτάσεων βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν και άλλη μία επίθεση, αυτή τη φορά σε βάρος της ίδιας της περιουσίας τους.

Το περιστατικό στη Μαγούλα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις συνθήκες πίεσης κάτω από τις οποίες εργάζονται οι πυροσβέστες σε περιόδους ακραίας πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι-κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;».



