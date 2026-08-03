Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν αδιάκοπη μάχη για να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, μία ημέρα μετά το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, που κόστισε τη ζωή σε δύο μέλη πληρώματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός και ένας Έλληνας, μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, τραυματίστηκαν ελαφρά και διασώθηκαν.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ. και πιο συγκεκριμένα το ελληνικό FBI.

Η μάχη επικεντρώνεται σε δύο κρίσιμα μέτωπα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν στα μέτωπα της πυρκαγιάς, επιχειρώντας ασταμάτητα με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την αναχαίτιση της εξάπλωσης των φλογών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί σε δύο περιοχές, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων.

Επιχειρούν 450 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών, καθώς και των υδροφόρων οχημάτων που έχουν διατεθεί.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις νερού από αέρος. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στη συνέχεια προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των εναέριων δυνάμεων.

Συνδρομή από πολλές υπηρεσίες

Στην επιχείρηση συμμετέχει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διαθέσει οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αναπτυχθεί για τη μεταφορά πολιτών, εφόσον χρειαστεί.

Ο συνολικός συντονισμός όλων των επιχειρησιακών δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Πάνω από 111.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη

Η καταστροφική πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, κατοικίες και περιουσίες.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έως τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περισσότερα από 111.000 στρέμματα. Από αυτά, περίπου 30.900 στρέμματα αντιστοιχούν στη φωτιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια στιγμή, το προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συσκέψεις για την κρατική αρωγή στις πληγείσες περιοχές

Από σήμερα ξεκινά κύκλος συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστα Κατσαφάδο.

Στόχος των συναντήσεων είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Παράλληλα, κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα μεταβούν στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.

Ειδικότερα, στις 11:00 ο Κώστας Κατσαφάδος θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη, του συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.