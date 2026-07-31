Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν μεγάλο μέρος της χώρας και επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση στις φωτιές.

Μιλώντας στο OPEN, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για «πολύ δύσκολη κατάσταση» από πλευράς ανέμων, εξηγώντας ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου.

Αποτέλεσμα είναι τα μελτέμια να είναι εξαιρετικά ενισχυμένα, με εντάσεις που φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές ξεπερνούν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Πού χτυπούν τα ισχυρότερα μελτέμια

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι πιο έντονες ριπές καταγράφονται κυρίως στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι αυτοί, όταν περνούν προς την ξηρά, επηρεάζουν περιοχές της ανατολικής, κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, αλλά και τμήματα της δυτικής Ελλάδας.

Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως καταβάτες άνεμοι, δηλαδή αλληλεπιδρούν με τους ορεινούς όγκους και, κατερχόμενοι από αυτούς, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις.

Ξηροί και θερμοί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσταση

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε ότι οι καταβάτες άνεμοι είναι ιδιαίτερα ξηροί και θερμοί, κάτι που επιδεινώνει τις συνθήκες, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν ενεργά μέτωπα πυρκαγιών ή υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι περιοχές της Αττικοβοιωτίας, της Πελοποννήσου, της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά και η Κρήτη.

Για την Κρήτη, ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι ο άνεμος λειτουργεί επίσης ως καταβάτης, αποκτώντας πολύ μεγάλες εντάσεις, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10 μποφόρ.

Μέχρι πότε θα κρατήσει η ένταση

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το έντονο σκηνικό των ανέμων αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι.

«Όλο αυτό το σκηνικό των ανέμων θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από εκεί και μετά, η ένταση των μελτεμιών θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται.

«Από την Κυριακή το μεσημέρι θα αρχίσει δειλά δειλά να περιορίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ένταση των μελτεμιών, θα αρχίσει δηλαδή να φθίνει και να περιορίζεται εσωτερικά στο Αιγαίο», σημείωσε.

Δύσκολη μέρα και το Σάββατο

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε ότι και το Σάββατο θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για τις ίδιες περιοχές.

Αναμένονται άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, τοπικά ακόμη και 9 μποφόρ, με θυελλώδεις και κατά τόπους πολύ θυελλώδεις εντάσεις.

Η προειδοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα βρίσκεται στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και οι ισχυροί, ξηροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν ταχύτατη εξάπλωση οποιασδήποτε νέας εστίας φωτιάς.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.