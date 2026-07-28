Μια τραγική είδηση συγκλονίζει τη Λαμία, καθώς ένα παιδί 17 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την ώρα που βρισκόταν στην πλατεία του οικισμού όπου διέμενε στη Λαμία, μαζί με συνομήλικους φίλους του.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Όλα έγιναν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7/26). Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρέα φέρεται να έπιναν μπύρες και κάποιοι να κάπνιζαν, όταν ξαφνικά ο 17χρονος λιποθύμησε! Επικράτησε πανικός και ένα παιδί από την παρέα έτρεξε στο σπίτι του 17χρονου να φωνάξει τους γονείς του που ωστόσο απουσίαζαν. Βρήκε όμως συγγενικά του πρόσωπα που έσπευσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ξεκίνησαν κι εκείνοι ΚΑΡΠΑ και για 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, ενώ το διακόμισαν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί, οι προσπάθειες συνεχίστηκαν δυστυχώς με αρνητικό αποτέλεσμα.

Στο σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος νεαρός, πήγαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης.