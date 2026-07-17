Έντονες είναι οι αντιδράσεις μετά το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει σερβιτόρο να γεμίζει ποτήρια πελατών μέσα στη θάλασσα στην Πάρο.

Το περιστατικό έφερε εκ νέου στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από δύο χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο για τις συνθήκες εργασίας στον τουρισμό.

Το εν λόγω βίντεο, όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το MEGA, καταγράφηκε σε γνωστή παραλία της Πάρου και δείχνει εργαζόμενο σε κατάστημα εστίασης να εισέρχεται στα ρηχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την πρακτική απαράδεκτη και να εκφράζουν την άποψη ότι θίγει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια μορφή εξυπηρέτησης που επιλέγουν να προσφέρουν ορισμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πολυτελούς εμπειρίας που παρέχουν στους πελάτες τους.