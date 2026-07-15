Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 4 εντάσσονται οι εξής περιοχές:

Χίος,

Σάμος,

Ικαρία,

Κάλυμνος,

Κως,

Κρήτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο για το ενδεχόμενο φωτιάς, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγονται:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Συμβουλές προς τους πολίτες

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.