Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή (3/07) , σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Αναλυτικά, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την Πυροσβεστική:

Αττική & Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.