Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα, Τρίτη 16/6 η κίνηση στον Κηφισό ενώ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, η κίνηση είναι ομαλή, ενώ δεν καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις σε αρτηρίες όπως η λεωφόρος Συγγρού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο προς Πειραιά. Παρόμοια είναι η εικόνα που επικρατεί και σε άλλα σημεία, αν και αυξημένος είναι ήδη ο φόρτος στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Προβλήματα στον Κηφισό

Την ίδια όμως στιγμή, ο Κηφισός είναι «κατακόκκινος» με έντονο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά. Τα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως και τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή σημειωτόν.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, με καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.