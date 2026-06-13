Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:23 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.