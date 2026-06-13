Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:23 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2026