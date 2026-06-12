Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Λιμενικό Σώμα σε Χίο και Οινούσσες, μετά την προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου «Απήγανος», βορειοδυτικά των Οινουσσών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Αμέσως μετά το περιστατικό τέθηκαν σε εφαρμογή τόσο το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσο και το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, το ρυμουλκό «Μιχάλης Σ.» καθώς και καταδυτικό συνεργείο, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις και να αξιολογήσουν την κατάσταση της θαλαμηγού.

Από την προσάραξη δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του σκάφους ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη τυχόν ρύπανσης και την ανέλκυση της θαλαμηγού.

Ολοκληρώθηκε η ανέλκυση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η επιχείρηση ανέλκυσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το σκάφος μεταφέρεται στο νεωλκείο Θόλος της Χίου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη, προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.