Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.