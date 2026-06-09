Μία απάντηση στο μυστήριο με τη δυσοσμία που προκάλεσε αναστάτωση στην Αττική στις 19 Μαΐου δίνει η ομάδα AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πιθανότερη πηγή προέλευσης της περίεργης οσμής θεωρείται η θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας.

Το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβείας και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων, που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12:00 έως τις 15:00 εκείνη την ημέρα.

Το AtmoHUB έλαβε υπόψη 164 αναφορές πολιτών. «Πήραμε τις μαρτυρίες και με μοντέλα 3D κάναμε ένα rewind στις αέριες μάζες, πήγαμε προς τα πίσω, για να εντοπίσουμε την πηγή της δυσοσμίας», λέει στα «Νέα» ο Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB.

«Το τελικό εύρημα είναι ότι πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου – LPG», συμπληρώνει.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με τον Αμοιρίδη, η ουσία που προκάλεσε την οσμή και τη μετέπειτα αναταραχή στην πρωτεύουσα είναι πιθανόν το προπάνιο ή το βουτάνιο: «Αυτά είναι άοσμες ουσίες, ωστόσο όταν οι εταιρείες θέλουν να εντοπίσουν μια πιθανή διαρροή προσθέτουν μερκαπτάνες, οι οποίες μυρίζουν», ενώ δεν ανιχνεύτηκε κάποια άλλη ουσία και αποκλείστηκε το σενάριο του φυσικού αερίου και της φυσικής προέλευσης της οσμής. «Σε κάθε περίπτωση, το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο», ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής του AtmoHUB.

Η άλλη εκδοχή

Υπάρχει ακόμα ένα σενάριο, αν και όχι τόσο πιθανό: «Ερευνήσαμε και το σενάριο να ήρθε η οσμή από την Ψυττάλεια, επειδή υπήρχε δυτικό ρεύμα εκείνη την ημέρα και μπορεί να είχε φτάσει στην Αθήνα, αλλά η αξιοποίηση των διαθέσιμων μαρτυριών δείχνει ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για αυτό», επεσήμανε ο κ. Αμοιρίδης.