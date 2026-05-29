Βατά χαρακτηρίζουν τα θέματα που «έπεσαν» στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία οι πρώτοι υποψήφιοι που βγήκαν από τις αίθουσες όπου διεξάγονται οι Πανελλαδικές 2026.

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί», ανέφερε μια κοπέλα.

«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο έλπιζα, και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω και γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου για τη σχολή την οποία ήθελα να περάσω. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. […] Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει, πολύ λίγο.

Γιατί έλεγα ότι, εντάξει, θα προσπαθήσω και θα δω την προσπάθειά μου στο τέλος. Το ήξερα πριν πέσει το θέμα. Ναι, έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά, η τεχνητή νοημοσύνη. […] Πάμε για τα επόμενα. Ευελπίδων Στρατιωτική Σχολή στοχεύω», πρόσθεσε.