Αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο και τοπικά μέτριοι στο Αιγαίο, ενώ μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 29 Μαΐου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στην Πελοπόννησο με πιθανότητες εκδήλωσης και στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ βροχές κατά τόπους αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Κρήτης κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα θα είναι ασθενή και σύντομης διάρκειας. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στις ίδιες περιοχές αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ελιά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 30, στην Ήπειρο από 14 έως 30 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 έως 31, στην Πελοπόννησο από 14 έως 32 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 15 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 29 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα εξασθενίσουν στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ θα στραφούν σε βορειοδυτικές διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα και βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις στις Κυκλάδες με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ αναμένεται να εξασθενίσουν από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ αναμένεται να εξασθενίσουν από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.