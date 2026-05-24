Ο καιρός της νέας εβδομάδας στη χώρα θα κινηθεί σε ένα γνώριμο ανοιξιάτικο μοτίβο, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες, αλλά και κατά τόπους αστάθεια, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η γενική εικόνα θα είναι διπλή: από τη μία αρκετές ώρες ήλιου, από την άλλη όμως απογευματινές μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα που προσεγγίζουν το καλοκαίρι, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι.

Αναλυτική πρόγνωση ΕΜΥ

Δευτέρα 25/05/2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3–6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25–27°C στα ηπειρωτικά.

Τρίτη 26/05/2026

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανές μπόρες ή όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα. Στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3–6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία έως 30°C κατά τόπους.

Τετάρτη 27/05/2026

Αρκετή ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς έως 4 μποφόρ. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 28/05/2026

Καλός καιρός γενικά, με τοπική αστάθεια το μεσημέρι – απόγευμα σε ηπειρωτικά και Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι δυτικοί 3–5 μποφόρ. Νέα μικρή άνοδος θερμοκρασίας.

Παρασκευή 29/05/2026

Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια.

Συνολικά, η εβδομάδα θα κυλήσει με εναλλαγές ήλιου και αστάθειας, διατηρώντας όμως τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα της, με θερμές ημέρες και σύντομες, τοπικές καταιγίδες κυρίως στην ενδοχώρα.