Άφαντο είναι το χωριό Κάλλιο το οποίο έχει εξαφανιστεί ξανά κάτω από τα νερά αφού τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Μόρνου έχουν αυξηθεί πολύ.

Οι φωτογραφίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας δείχνουν ξεκάθαρα ότι το χωριό Κάλλιο δεν φαίνεται από νερά την ώρα που ο συναγερμός ο οποίος σήμανε το φθινόπωρο του 2025 για την επάρκεια νερού φαίνεται να βαίνει προς τη λήξη του.

Τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου έδειχναν τότε ότι το 2025 εξελισσόταν στην ξηρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας, με τις βροχοπτώσεις να παραμένουν σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024.

Μέσα όμως σε περίπου έξι μήνες, τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου παρουσίασαν έναν θεαματικό υπερτριπλασιασμό, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της τεχνητής λίμνης και «καταπίνοντας» ξανά το χωριό Κάλλιο.

