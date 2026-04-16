Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 118 οδηγών θα διοργανωθεί από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού η Ανάβαση Ριτσώνας, 3ος γύρος του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων.



Ο πιο εμβληματικός αγώνας του θεσμού αποτέλεσε και φέτος πόλος έλξης για τους οδηγούς, συγκεντρώνοντας τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους χιλιάδες θεατές που κατά πάσα βεβαιότητα θα βρεθούν για άλλη μια χρονιά κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα.

Στο πλευρό των οργανωτών βρίσκονται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων, ενώ χορηγοί του αγώνα είναι το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets.



Στις πολλές συμμετοχές, ξεχωρίζουν αυτές του προέδρου της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου (Ford Fiesta), του Πιτ Παρθένη (Mitsubishi Lancer Evo IX), Ευάγγελου Γεωργούλα (Mitsubishi Lancer Evo IX), Κωνσταντίνου Τσαφάρα (Mitsubishi Lancer) και Γιώργου Κατσαρού (Ford Escort), που αναμένεται να δώσουν την μάχη τόσο για την κατηγορία Formula Saloon, όσο και για την άτυπη γενική κατάταξη.



Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η μάχη στα ιστορικά, με πρωταγωνιστές τους Ιωάννη Κάτσικα (Ford Escort MKII), Γιώργο Γαβριηλίδη (Ford Escort MKI), Κωνσταντίνο Δρόσο (Ford Escort), Ραφαέλε Αμέντολα (BMW 316), κ.ά.

Επίσης, με κύριο στόχο το πλούσιο θέαμα και τις εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις, οι οδηγοί Drift αναμένεται να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τον χρόνο και να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στους θεατές.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της Ανάβασης Ριτσώνας, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 17:30 έως τις 20:30, στο myKTEO Χαλκίδας, καθώς και το Σάββατο 18 Απριλίου στον χώρο των πιτς, από τις 08:00 έως τις 09:30.



Οι χρονομετρημένες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 10:30 το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, με ώρα έναρξης επίσης στις 10:30. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές 90 λεπτά πριν από τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου και τις δύο ημέρες, δηλαδή στις 09:00.