Περίπου 20.000 ζωές χάνονται άδικα κάθε χρόνο σε τροχαία στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να ελαχιστοποιήσει τους θανάτους, έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο. Το «Vision Zero», δηλαδή, μείωση θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από τροχαία κατά 50% έως το 2030 και πλήρη μηδενισμό τους έως το 2050.

Έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι η Ευρώπη κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας μείωση θανάτων κατά 12% από το 2019 και 3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση με -22% το 2025, καθώς καταγράφηκαν 517 θάνατοι (από 665 το 2024) και αποτελεί τον χαμηλότερο αριθμό νεκρών από το 1963. Στοιχεία που δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής για το 2025, εκτός από την πολύ σημαντική μείωση των θανάτων, έχουμε και μείωση σοβαρών τραυματισμών κατά 22,2% σε σχέση με το 2019. Μάλιστα μόνο στο πρώτο 10μηνο της περασμένης χρονιάς, η μείωση σε νεκρούς από τροχαία άγγιξε το 21%. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο ότι γίνονται περισσότεροι έλεγχοι για το κράνος, την ζώνη, το κινητό και το αλκοόλ.

Η οδήγηση με υψηλές ταχύτητες ήταν η κύρια αιτία για το 41% των θανάτων επιβατών, ενώ μεγάλο ποσοστό των θανάτων είχε σχέση με το γεγονός ότι οι οδηγοί μοτοσικλετών δεν φορούσαν κράνος. Σε χαμηλά ποσοστά κυμαίνεται και η χρήση ζώνης ασφαλείας με τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων να τις χρησιμοποιούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Επίσης το 54% των θανατηφόρων ατυχημάτων συμβαίνει σε κατοικημένες περιοχές.

Από την άλλη δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που πλέον βοηθούν τον οδηγό κατά τη διάρκεια της οδήγησης και διορθώνουν τα λάθη του, τα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας που προσφέρουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα και την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων που αυξάνουν τα επίπεδα της ασφαλούς οδήγησης. Σε αυτά θα πρέπει να επισημάνουμε και την αλλαγή της νοοτροπίας, κυρίως στους νέους οδηγούς, που πλέον έχουν αποκτήσει περισσότερη οδηγική παιδεία. Στοιχεία τα οποία βοηθούν στην μείωση των ατυχημάτων, που σε συνάρτηση με τον εντατικό έλεγχο από τις αστυνομικές αρχές έχουν θετικά αποτελέσματα.

Πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει την εφαρμογή του πλαισίου Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας της ΕΕ 2021-2030. Η αναθεώρηση αναγνωρίζει τους επίμονους παράγοντες κινδύνου συμπεριφοράς που προέρχονται από την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την απόσπαση της προσοχής και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Παράλληλα έχουν αναδειχθεί νέες προκλήσεις, όπως ο πολλαπλασιασμός των ηλεκτρικών σκούτερ και των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, οι δημογραφικές αλλαγές με τη γήρανση του πληθυσμού και η σταδιακή εισαγωγή μεγαλύτερων επιπέδων αυτόνομης οδήγησης.