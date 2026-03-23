Με την κατάθεση του πρώην πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και νυν Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Δημήτρη Μπουραντώνη, συνεχίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου η δίκη για την επίθεση που δέχτηκε, στις 29 Οκτωβρίου 2020, μέσα στο γραφείο του.

Ο μάρτυρας, απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης, επανέλαβε πως δεν αναγνωρίζει στο πρόσωπο των δύο κατηγορουμένων που κάθονται στο εδώλιο, ο τρίτος είναι κρατούμενος για άλλη υπόθεση και εκπροσωπείται, κάποιον από τους δράστες της επίθεσης. «Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους», ανέφερε.

«Το βασικό κίνητρο των δραστών ήταν να πλήξουν το κύρος του δημοσίου πανεπιστημίου», εκτίμησε ο κ. Μπουραντώνης και συμπλήρωσε πως η «επίθεση συντάραξε όχι μόνο την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και καθηγητές στο εξωτερικό», καθώς ασκήθηκε βία.

«Καταδρομική επίθεση»

Για «καταδρομική επίθεση» στα «όρια της τρομοκρατίας» έκανε λόγο, καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και, την επίμαχη περίοδο, αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος Δράκος. Ο μάρτυρας βρισκόταν στο γραφείο του πρύτανη την ώρα που η ομάδα των κουκουλοφόρων εισέβαλε στον χώρο. Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους δράστες, καθώς είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

«Άνοιξε βίαια η πόρτα και μπήκαν 10-12 άτομα, φώναζαν, έσπαγαν, πέταγαν πράγματα, πρέπει να είχαν σφυριά», είπε και συνέχισε: «Δεν ασχολήθηκαν μαζί μου, 3-4 άτομα πήγαν στον πρύτανη…».

Αναφερόμενος στην ταμπέλα που είχαν περάσει οι δράστες στον λαιμό του πρύτανη, ο μάρτυρας είπε πως ο κ. Μπουραντώνης έκανε αμέσως μία κίνηση και την τράβηξε. «Κράτησε 15 δευτερόλεπτα… Έγινε όμως το κλικ», είπε για τη φωτογραφία με στόχο τη διαπόμπευση που αναρτήθηκε από τους δράστες, ο κ. Δράκος.

Ο μάρτυρας κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με περιγραφή που είχε κάνει στο πλαίσιο της έρευνας και αφορούσε γυναίκα η οποία ήταν μέλος της ομάδας.

«Στο παραπεμπτικό αναφέρεται ότι εσείς έχετε αναγνωρίσει την κατηγορούμενη», ανέφερε η πρόεδρος, με τον μάρτυρα να απαντά: «Δεν ξέρω πώς έχει καταγραφεί “με μεγάλη βεβαιότητα”. Ήταν όλοι με φουλ φέις, κανέναν δεν αναγνωρίζω… Θα ήταν ανεύθυνο να πω κάτι άλλο».

Μάλιστα, με αφορμή το γεγονός πως τόσο ο ίδιος όσο και ο τότε πρύτανης είχαν αναφέρει πως μία από τις γυναίκες, μέλος της ομάδας, «ήταν ψηλή», η πρόεδρος ζήτησε από την κατηγορούμενη να σηκωθεί από το εδώλιο και κάλεσε τον μάρτυρα να πει αν μπορεί να την αναγνωρίσει.

«Μία από τις κοπέλες ήταν εμφανώς πιο ψηλή. Να την αναγνωρίσω, σίγουρα όχι. Θα μπορούσε να είναι ή και όχι», είπε ο κ. Δράκος, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την κατηγορούμενη.

Ο μάρτυρας στη συνέχεια ανέφερε πως δεν αναγνωρίζει ούτε στο πρόσωπο του δεύτερου κατηγορούμενου κάποιον από τα μέλη της ομάδας που εισέβαλε στην πρυτανεία.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως, με αφορμή τη συγκεκριμένη επίθεση, άλλαξαν πολλά πράγματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ωστόσο, υπογράμμισε πως «η είσοδος στο πανεπιστήμιο δεν απαγορεύεται σε κανέναν. Όποιος θέλει μπαίνει και βγαίνει».

Αυτό το γεγονός επιβεβαίωσε και ο υπάλληλος του πανεπιστημίου, ο οποίος εκείνη την ημέρα βρισκόταν ως σεκιούριτι στην είσοδο της Δεριγνύ.

«Εκείνη την ημέρα μπήκαν στο πανεπιστήμιο 4-5 άτομα που φορούσαν μάσκες για τον COVID. Δεν ήταν καλυμμένοι τελείως και γι’ αυτό δεν μου κίνησαν την περιέργεια. Αν έβλεπα ότι ήταν με κουκούλες, έπρεπε να ενημερώσω…», κατέθεσε ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική του κατάθεση έχει αναφέρει πως είχε δει εκείνη την ημέρα τους κατηγορούμενους στον χώρο του πανεπιστημίου.

«Δεν μπορώ να ξέρω ότι τα συγκεκριμένα άτομα συμμετείχαν στο επεισόδιο σε βάρος του πρύτανη… Δεν είχα παρατηρήσει κάτι ύποπτο, δεν μπορώ να ξέρω αν αυτά τα παιδιά ήταν στον πρώτο όροφο…», εξήγησε στο δικαστήριο.

Ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πύλη της πτέρυγας Αντωνιάδου κατέθεσε πως εκείνο το πρωί δεν είδε στο πανεπιστήμιο τους κατηγορούμενους.

«Εγώ δεν αναγνώρισα κανέναν. Είδα από πίσω δύο άτομα να φορούν κουκούλες, δεν ξέρω αν φορούσαν μάσκες…», κατέθεσε.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, που αρνούνται όσα τους αποδίδονται, επικαλέστηκε την έκθεση που αφορούσε την άρση απορρήτου των επικοινωνιών τους, από την οποία προκύπτει πως την επόμενη της επίθεσης πήγαν και οι δύο στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούσαν.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους συνηγόρους, δηλώνει πως δεν είχαν καμία ανησυχία ή φόβο, όπως θα είχε κάποιος που συμμετείχε στη βίαιη επίθεση και δεν ήθελε να αποκαλυφθεί.

Η συνήγορος της κατηγορούμενης, δε, αναφέρθηκε σε καταγραφή που δείχνει πως η εντολέας της, την ώρα της επίθεσης στον τότε πρύτανη, βρισκόταν σε καφέ στα Εξάρχεια.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 12 Μαΐου 2026 με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης.