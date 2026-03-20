Μια ξεχωριστή πρόταση γάμου έγινε σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο, μετά από την ορκωμοσία του τμήματος Κοινωνιολογίας.

Σύμφωνα με το goodnet.gr, η Έλενα, που είναι πτυχιούχος του τμήματος από χθες, πέρα από τα πανό και τα λουλούδια που δέχτηκε από φίλους και συγγενείς για την επιτυχία της, δέχτηκε και πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, Βασίλη.

Η χαρά της ημέρας ήταν έτσι διπλή για τους φίλους και τους συγγενείς της Έλενας, αφού η νεαρή δεν έφυγε μόνο με πτυχίο στο χέρι αλλά και με μονόπετρο.