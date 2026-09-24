Αμετάβλητες, στατιστικά, παρέμειναν οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα το α’ και το β’ τρίμηνο φέτος, καθώς ανήλθαν σε 31.390 (16.135 αγόρια και 15.255 κορίτσια).

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι γεννήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά τέσσερις, αφού το α’ και το β’ τρίμηνο πέρυσι είχαν ανέλθει σε 31.386 γεννήσεις (16.205 αγόρια και 15.181 κορίτσια).

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 195, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου καταγράφηκαν 193 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά της ΕΛΣΤΑΤ, το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων καταγράφηκαν τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο, κατά 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο, κατά 2,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,2 προς 1 το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026, έναντι 9,1 προς 1 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε επτά από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Θεσσαλίας, κατά 72, 50 και 48 γεννήσεις αντίστοιχα.

Ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Βορείου Αιγαίου, κατά 103, 85 και 60 γεννήσεις αντίστοιχα.