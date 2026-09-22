Μια σοκολάτα που ξεκίνησε από τη Μύκονο και μέχρι σήμερα ταξίδευε κυρίως μέσα στις αποσκευές των επισκεπτών του νησιού, κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα. Η Mykonos Chocolate Co., ένα νέο ελληνικό brand που επένδυσε στην ιδέα της σύνδεσης της γεύσης με τον τόπο, επεκτείνει πλέον την παρουσία της σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσα από μια στρατηγική συνεργασία με τη GRANIKAL.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση ανάπτυξης για τη Σοκολατοποιία Μυκόνου, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή αναγνωρισιμότητα και αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της. Παράλληλα, αποτελεί το πρώτο βήμα της GRANIKAL στην κατηγορία των τροφίμων, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της πέρα από την αγορά των premium ποτών. Με τη νέα συνεργασία, αναλαμβάνει τη διανομή της Mykonos Chocolate Co. σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

Από τη Μύκονο σε οργανωμένο δίκτυο πανελλαδικής εμβέλειας

Η Mykonos Chocolate Co. είναι μια ελληνική εταιρεία παραγωγής σοκολάτας που γεννήθηκε και παράγει στη Μύκονο, με στόχο να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ελληνικό προϊόν με ξεκάθαρη ταυτότητα και αναφορά στον τόπο προέλευσής του.

Με έμφαση στην ποιότητα, τη γεύση, τον σχεδιασμό και την επιλογή εκλεκτών πρώτων υλών, η εταιρεία δημιουργεί προϊόντα που φιλοδοξούν να μεταφέρουν ένα κομμάτι της Μυκόνου πέρα από τα γεωγραφικά όρια του νησιού.

Οι σοκολάτες της απέκτησαν διεθνή έκθεση μέσα από τους επισκέπτες της Μυκόνου, οι οποίοι τις επέλεξαν ως μια γεύση που συνδέεται με την εμπειρία του νησιού και ως ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό από τον προορισμό.

Η αυξανόμενη ζήτηση δημιούργησε την ανάγκη για το επόμενο βήμα: τη δημιουργία μιας οργανωμένης παρουσίας στην ελληνική αγορά και την ανάπτυξη ενός δικτύου διανομής που θα επιτρέψει στο brand να φτάσει σε περισσότερους καταναλωτές.

Η συνεργασία με τη GRANIKAL, όπως αναφέρει η εταιρεία, έρχεται να υποστηρίξει αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση, με πρώτο στόχο την πανελλαδική ανάπτυξη και επόμενο ορίζοντα την παρουσία σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μια προσπάθεια που γεννήθηκε στη Μύκονο από μια ομάδα ανθρώπων του νησιού, με την επιθυμία από την πρώτη στιγμή να ξεπεράσει τα γεωγραφικά του όρια, βλέπει σήμερα αυτόν τον στόχο να γίνεται πραγματικότητα», αναφέρει η διοίκηση.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η ανταπόκριση του κόσμου και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της δημιούργησαν πολύ γρήγορα την ανάγκη για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

«Στη GRANIKAL βρήκαμε τον κατάλληλο συνεργάτη για να υλοποιήσουμε τον στρατηγικό μας στόχο: να κάνουμε τη Mykonos Chocolate Co. διαθέσιμη σε επιλεγμένα σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και, παράλληλα, να δημιουργήσουμε τις βάσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη στο εξωτερικό», προσθέτει. Η εταιρεία υπογραμμίζει πως στόχος της είναι η Mykonos Chocolate Co. να ταξιδέψει πέρα από τη Μύκονο, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα και την ιστορία από όπου ξεκίνησε.

Η νέα κατηγορία ανάπτυξης για τη GRANIKAL

Για τη GRANIKAL, η νέα συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα διαφοροποίησης, καθώς σηματοδοτεί την είσοδό της στην κατηγορία των τροφίμων. Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ και διαρκώς εξελισσόμενο portfolio, συνεργαζόμενη με διεθνή και ελληνικά brands και προσφέροντας υπηρεσίες εισαγωγής, διανομής και ανάπτυξης προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Ο Άρης Ζούμπος, Γενικός Διευθυντής της GRANIKAL, σημειώνει ότι η συνεργασία με τη Mykonos Chocolate Co. αποτελεί το πρώτο βήμα της εταιρείας σε μια νέα κατηγορία.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η GRANIKAL κάνει το πρώτο της βήμα στην κατηγορία των τροφίμων μέσα από τη συνεργασία μας με μια εξαιρετική ελληνική εταιρεία», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, η Σοκολατοποιία Μυκόνου αποτελεί μια εταιρεία που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα, την αυθεντικότητα και τα ξεχωριστά προϊόντα, στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της GRANIKAL.

«Για εμάς στη GRANIKAL, η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας κατηγορίας για την εταιρεία μας, με έναν συνεργάτη που μοιράζεται τη φιλοσοφία μας: να επενδύουμε σε μοναδικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με ξεκάθαρη ταυτότητα και πραγματικές δυνατότητες που δημιουργούν αξία στην αγορά», σημειώνει.