Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 776 εκατ. ευρώ αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2% και συνολικά καθαρά κέρδη 738 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,8% ανακοίνωσε σήμερα για το πρώτο εξάμηνο η Eurobank.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας αναφέρει:«Παρά την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά 1,6 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%».
Ειδικότερα μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρονται:
Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το Α΄ Εξάμηνο 2026. Πιο αναλυτικά:
- Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,1% σε 1, 348 δισ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τα χαμηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε σε 202 μονάδες βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2026, έναντι 252 μονάδων βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2025).
- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,5% και ανήλθαν σε 414 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των εσόδων από τις Χορηγήσεις Δανείων, την Διαχείριση Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες και αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.
- Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε 1, 762 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση σε 1, 810 δισ. ευρώ.
- Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε 662 εκατ. ευρώ με τον δείκτη κόστους – συνολικών εσόδων να διαμορφώνεται σε 36,6% το Α΄ Εξάμηνο 2026.
- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε 1,1 δισ. ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,6% σε 1,148 δισ. ευρώ.
- Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,9% σε 148 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
- Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10% σε 952 εκατ. ευρώ.
- Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 776 εκατ. ευρώ αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2%, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε 738 εκατ. ευρώ.
- Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,20 ευρώ και 16,6% αντίστοιχα.
- Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε 361 εκατ. ευρώ και συνεισέφεραν 46,5% στη κερδοφορία του ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε 231 εκατ. ευρώ και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε 119 εκατ. ευρώ.
- Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,5% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 82,4% στις 30 Ιουνίου 2026.
- Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,3% και 15,4% αντίστοιχα.
- To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 112,9 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων 66 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 29,3 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 14,6 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.
- Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 2,7 δισ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2026, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,3 δισ. ευρώ στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 58,1 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων 38,1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 9,2 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 9,8 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 36,3 δισ. ευρώ τα στεγαστικά σε 13 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 5,1 δισ. ευρώ.
- Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 86,4 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026 (αυξημένες κατά 2,9 δισ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2026), εκ των οποίων 48,1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 24,1 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 11,6 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,1% στις 30 Ιουνίου 2026.
- Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν σε 11 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,2% και ανήλθε σε 14,9 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου