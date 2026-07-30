Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 776 εκατ. ευρώ αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2% και συνολικά καθαρά κέρδη 738 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,8% ανακοίνωσε σήμερα για το πρώτο εξάμηνο η Eurobank.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας αναφέρει:«Παρά την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά 1,6 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%».

Ειδικότερα μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρονται:

Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το Α΄ Εξάμηνο 2026. Πιο αναλυτικά: