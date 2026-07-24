Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ διακρίθηκε για ακόμη μία χρονιά από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό DLG, λαμβάνοντας την κορυφαία αξιολόγηση Quality number 5,00 – DLG Award.

Η φετινή διάκριση αφορά το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ σε γυάλινη φιάλη, PET φιάλη και χάρτινη συσκευασία, καθώς και το Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια του προϊόντος σε διαφορετικές μορφές διάθεσης Η κορυφαία βαθμολογία 5,00 αναδεικνύει τη σταθερή ποιότητα, την ισορροπημένη γεύση και την προσεγμένη παρουσία των προϊόντων ΘΕΟΝΗ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τους ειδικούς του DLG και περιλάμβανε οργανοληπτικό έλεγχο, με έμφαση στην εμφάνιση, την οσμή και τη γεύση, καθώς και εργαστηριακούς και μικροβιολογικούς ελέγχους. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σταθερή ταυτότητα του ΘΕΟΝΗ: ένα νερό που αναβλύζει από την πηγή, φιλτράρεται φυσικά μέσα από τη δική του υπόγεια διαδρομή και διατηρεί το φυσικά αλκαλικό του προφίλ, με τιμή pH8.

Με ήπια, ισορροπημένη γεύση και αυθεντικό χαρακτήρα, το ΘΕΟΝΗ συνεχίζει να ξεχωρίζει στην ελληνική και διεθνή αγορά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ποιότητα που το χαρακτηρίζει.