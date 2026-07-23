Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σήμερα, με το Μπρεντ να πλησιάζει τα 100 δολάρια, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.

Γύρω στις 12:40 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Σεπτέμβριο κατέγραφε αύξηση 4,68%, φθάνοντας τα 98,47 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από αύξηση 5% στα 98,80 δολάρια. Το αμερικανικό αντίστοιχο, το West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση 3,78% στα 90,11 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι, που ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας, διεκδίκησαν «στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον «δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων που παραβίασαν τον αποκλεισμό», ταυτοποιώντας τα πλοία αυτά ως τα Encelia και Layla.

Σαουδαραβική επίσημη πηγή επιβεβαίωσε πως το Encelia, «που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρία», «τέθηκε στο στόχαστρο ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα».

Η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντική για τη Σαουδική Αραβία: αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Ριάντ αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Γιανμπού, στις δυτικές ακτές της χώρας, παρακάμπτοντας τον ιρανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της PVM, Τζον Έβανς, η ποσότητα πετρελαίου που εξάγεται από το λιμάνι αυτό αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής ποσότητας που εξάγεται σε κανονικούς καιρούς από τη Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις αυτές πλήττουν λίγο περισσότερο τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία.

«Η διαδρομή ανάμεσα στη Γιανμπού και την Κίνα είναι λίγο παραπάνω από 20 ημέρες», περνώντας ανοικτά της Υεμένης, ενώ ο διάπλους της Διώρυγας του Σουέζ και η παράκαμψη της Αφρικής σημαίνει χρόνο ταξιδιού «μεγαλύτερο των 50 ημερών», εξηγεί ο αναλυτής της PVM.