Με τη ρύθμιση των 72 δόσεων να έχει ήδη ανοίξει και τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό να ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες, εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες καλούνται να αποφασίσουν ποιο «μονοπάτι» οδηγεί στην αποτελεσματικότερη τακτοποίηση των χρεών τους.

Το ενδιαφέρον για τις 72 δόσεις αποτυπώνεται ήδη στις περισσότερες από 2.000 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ η οποία άνοιξε το περασμένο Σάββατο (18/7), ενώ η μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τον αριθμό όσων θα μπορούν να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι δυνητικά δικαιούχοι της ρύθμισης ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους, με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 31,5 δισ. ευρώ.

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν συνολική διευθέτηση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι αντιμετωπίζει το σύνολο του ιδιωτικού χρέους μέσα από μία ενιαία διαδικασία, προσφέροντας δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεων για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεων για τραπεζικά δάνεια και απαιτήσεις servicers.

Παράλληλα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προβλέπει ακόμη και «κούρεμα» μέρους της οφειλής. Η τελική πρόταση διαμορφώνεται με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, τα εισοδήματά του, την αξία της περιουσίας του και την πραγματική δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρεών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματα, την κινητή και ακίνητη περιουσία και τις υποχρεώσεις του. Στη συνέχεια, ειδικός αλγόριθμος παράγει αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, προσαρμοσμένη στα οικονομικά δεδομένα του κάθε οφειλέτη. Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή αποτελεί η συναίνεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε το Δημόσιο και οι πιστωτές να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Ποια λύση συμφέρει

Από την άλλη πλευρά, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων αποτελεί μια πιο απλή και ταχύτερη επιλογή για όσους έχουν αποκλειστικά φορολογικές οφειλές. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, παρέμεναν αρρύθμιστα στις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να είναι ανεξόφλητα κατά την υποβολή της αίτησης.

Προϋπόθεση για την ένταξη είναι να έχουν ήδη εξοφληθεί ή να έχουν τακτοποιηθεί μέσω της πάγιας ρύθμισης όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε αντίθεση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν προβλέπει διαγραφή οφειλών ούτε καλύπτει τραπεζικά δάνεια ή χρέη προς servicers. Ωστόσο, προσφέρει άμεση ένταξη, σταθερό αριθμό δόσεων και σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν γρήγορα τις εκκρεμότητές τους με την Εφορία χωρίς πιο σύνθετες διαδικασίες.