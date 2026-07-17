Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας καθώς η περιορισμένη προσφορά και οι αυξημένες τιμές των ενοικίων δυσκολεύουν σημαντικά φοιτητές και οικογένειες.

Την ώρα που η ανακοίνωση των βάσεων πλησιάζει, πολλοί είναι όσοι καλούνται να βρουν στέγη σε πόλεις όπου τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι ολοένα και λιγότερα και το κόστος μίσθωσης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Για τις φοιτητικές κατοικίες μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, Κοσμάς Θεοδωρίδης λέγοντας: «Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχει επάρκεια στο οικιστικό απόθεμα. Βέβαια, οι τιμές είναι αυξημένες και, κυρίως, προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα δεν αντιστοιχεί στις ζητούμενες τιμές. Να μην απογοητεύουμε, όμως, τα παιδιά που ξεκινάνε μια μεγάλη περίοδο και ένα μεγάλο βήμα στη ζωή τους».

«Θα πρέπει και η Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί, με γραφεία στέγασης που συνεργάζονται με τους επίσημους μεσίτες»

«Για τη μέση ελληνική οικογένεια, οι τιμές στις γκαρσονιέρες και στα δυάρια τείνουν να γίνουν σιγά-σιγά απαγορευτικές, γιατί ακόμα κι αν η οικογένεια έχει δύο καλούς μισθούς, υπό την έννοια του καλού μισθού, εν πάση περιπτώσει γύρω στα 2.000 ευρώ τον μήνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει αυτόνομα, ένα παιδί να ζήσει αυτόνομα. Στο εξωτερικό αυτά έχουν λυθεί με συγκεκριμένους τρόπους. Ο πρώτος είναι, βέβαια, οι εστίες. Ο πρώτος και βασικός είναι, βέβαια, η εγγύηση ότι για την πρώτη χρονιά τα παιδιά έχουν καλυμμένες τις στεγαστικές τους ανάγκες. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα. Και εγώ το φωνάζω και λέω ότι θα πρέπει να φτιαχτούν γραφεία στέγασης, ώστε και εμείς οι επαγγελματίες, οι επίσημοι μεσίτες, να έχουμε κάποιον να μιλάμε στα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε αυτό το υλικό που έχουμε, γρήγορα να τακτοποιηθούν τα παιδιά και χωρίς πολλά παρατράγουδα. Δυστυχώς, δεν έχουμε εισακουστεί», είπε.

«Θα πρέπει και η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα να εκσυγχρονιστεί, να πάει εκεί που είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, με γραφεία στέγασης που συνεργάζονται με τους επίσημους μεσίτες και που δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη συγκατοίκηση. Είναι τάση και είναι και ανάγκη. Η κυβέρνηση έχει δώσει μία ώθηση δίνοντας παραπάνω φοιτητικό επίδομα σε φοιτητές που αποφασίζουν να συγκατοικήσουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις σκεφτείτε ότι αν τρεις φοιτητές αποφασίσουν να συγκατοικήσουν στην επαρχία, παίρνουν 7.500 ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή, ακόμα κι αν μείνουν σε ένα σπίτι το οποίο κάνει 1.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 12.000 ευρώ τον χρόνο, τους έρχεται πολύ καλύτερα τα 1.500 τον χρόνο περίπου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κοσμάς Θεοδωρίδης.

Ο μεσίτης Άκης Μπαλασόπουλος μίλησε επίσης στο MEGA λέγοντας: «Ένα σημαντικό που έχουμε σε πολλά σπίτια, γιατί δυστυχώς δεν τα συντηρούν κάποιοι ιδιοκτήτες, είναι κάποια σημάδια υγρασίας κατά τόπους, είτε στην κουζίνα συνηθίζεται, είτε στο μπάνιο. Αυτό είναι καλό αν το δούνε, να συζητήσουν με τον ιδιοκτήτη, ούτως ώστε να φτιαχτεί, να επισκευαστεί».