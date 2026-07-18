Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το τελικό ορόσημο για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία της 17ης Ιουλίου 2026 αφορούσε αποκλειστικά την εμπρόθεσμη υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ)στο Πληροφοριακό Σύστημα των Προγραμμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους υπό έκδοση Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ Νέων», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής εκταμίευσης για τις αιτήσεις στις οποίες το Β’ ΠΕΑ θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Πρόκειται για δράσεις που χρηματοδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και άλλων αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, αναβάθμιση του φωτισμού και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών στις επιχειρήσεις. Στόχος τους είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους λειτουργίας, αλλά και η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις παραπάνω προθεσμίες.