Στο 24% ανέρχεται πλέον η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank καθώς η εταιρεία μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές της CrediaBank, που αντιστοιχούν σε 16,7% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την 14η Ιουλίου 2026. Η συναλλαγή ξεκίνησε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές. Σημειώνεται ότι η τράπεζα δεν θα εισπράξει τίμημα από την Τοποθέτηση.

Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing), σύμφωνα με πληροφορίες, αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. σε 300 εκατ.ευρώ.

Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό.

Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών.