Η MG Motor ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές στη δομή της εταιρίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της αναπτυξιακής πορείας της Μάρκας στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ιωάννης Καραβάς, με την πολυετή εμπειρία του στον κλάδο του αυτοκινήτου, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Head of Marketing & Public Relations για τη Μάρκα, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα ως επικεφαλής της Μάρκας, Brand Head / Commercial Director της MG, με άμεση ισχύ, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη ανάπτυξη της μάρκας MG στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννης Μεθενίτης, έμπειρο στέλεχος Μarketing με εκτεταμένη γνώση του κλάδου και ήδη μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, αναλαμβάνει τη θέση του Head of Marketing & Public Relations της MG, επίσης με άμεση ισχύ.

Επιπλέον, ο κ. Σταμάτης Μπογέας εντάσσεται στο δυναμικό της MG, αναλαμβάνοντας το Τμήμα των Εταιρικών Πωλήσεων, ως Β2Β Sales Manager. Με την πολυετή εμπειρία του στο χώρο, θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπορική δυναμική της Μάρκας και τη στρατηγική ανάπτυξή της στο B2B κανάλι, το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την επόμενη φάση ανάπτυξης της MG στην ελληνική αγορά.

Οι παραπάνω οργανωτικές αλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τη συνεχή ενδυνάμωση της MG στην Ελλάδα, την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών της δραστηριοτήτων και την υποστήριξη της επόμενης φάσης εξέλιξης της μάρκας.

Η MG Motor, εταιρία του Ομίλου Συγγελίδη, παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στη δυναμική και επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη της Μάρκας και την ουσιαστική υποστήριξη του Δικτύου, των συνεργατών και των πελατών της.