Για την πορεία του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», αλλά και μέτρα στήριξης των οικογενειών απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα, παρουσίασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 100 επιμελητές ήδη εργάζονται σε σπίτια

Η κ. Ράπτη, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» μία από τις πολιτικές που στηρίζουν τα νέα ζευγάρια και διευκολύνουν την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού, μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή.

Παρουσιάζοντας τα νεότερα στοιχεία του προγράμματος, σημείωσε ότι έχουν κατατεθεί περίπου 3.000 οριστικές αιτήσεις επιμελητών, εκ των οποίων 1.472 έχουν ήδη εγκριθεί.

Παράλληλα, για τους δικαιούχους έχουν υποβληθεί περίπου 4.500 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί οι πρώτες 450, ενώ έχουν ήδη συναφθεί 350 συμφωνητικά συνεργασίας. «Ήδη σήμερα που μιλάμε 100 επιμελητές είναι σε σπίτια και φροντίζουν παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υφυπουργός ανακοίνωσε ότι απλοποιείται η διαδικασία συμμετοχής των επιμελητών, καθώς αντί της προσκόμισης συγκεκριμένων πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία, η διαδικασία ξεκινά πλέον με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο απαραίτητος διοικητικός έλεγχος

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρές οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να έχουν παρακολουθήσει σχετικό διαδικτυακό σεμινάριο, να διαθέτουν πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη, αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και ιατρικές βεβαιώσεις από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο.

Όπως επισήμανε, όταν η φύλαξη πραγματοποιείται στην κατοικία του επιμελητή, ελέγχονται και οι χώροι φιλοξενίας.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Η κ. Ράπτη διευκρίνισε ότι δικαιούχοι είναι γονείς παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Για οικογένειες με ένα παιδί προβλέπεται εισοδηματικό όριο 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά 27.000 ευρώ, ενώ για μητέρες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν φοιτήτριες μητέρες.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για μητέρες πλήρους απασχόλησης και 300 ευρώ για μητέρες μερικής απασχόλησης, φοιτήτριες και άνεργες μητέρες, με διαφορετικές προϋποθέσεις ανά κατηγορία.