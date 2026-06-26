Ανατροπές στον τρόπο εξόφλησης των οφειλών προς δήμους και περιφέρειες φέρνει ο νέος Κώδικας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Η βασικότερη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία μόνιμης ρύθμισης που επιτρέπει την τμηματική εξόφληση κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, διπλασιάζοντας το σημερινό όριο των 24 δόσεων.

Η νέα πάγια ρύθμιση θα καλύπτει τόσο ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ενώ θα λειτουργεί στα πρότυπα της πάγιας ρύθμισης που εφαρμόζεται για τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι οφειλές θα μπορούν να εξοφλούνται σε από δύο έως και 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

Πώς θα καθορίζονται οι δόσεις

Ο αριθμός των δόσεων δεν θα είναι ίδιος για όλους τους οφειλέτες, αλλά θα προκύπτει με βάση την οικονομική τους δυνατότητα. Για τα φυσικά πρόσωπα θα λαμβάνεται υπόψη είτε ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος της τελευταίας τριετίας είτε το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.

Το εισόδημα θα υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελεστών που ξεκινά από 4% για εισοδήματα έως 15.000 ευρώ και φθάνει στο 25% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα μειώνονται κατά μία, δύο ή τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Με βάση το αποτέλεσμα του υπολογισμού θα προσδιορίζεται η μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και στη συνέχεια ο αριθμός των δόσεων, με ανώτατο όριο τις 48 και ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Στις περιπτώσεις μηδενικού εισοδήματος θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στον μέγιστο αριθμό δόσεων, υπό την ίδια προϋπόθεση του ελάχιστου ποσού καταβολής.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η υπηρεσία του δήμου ή της περιφέρειας μπορεί να εγκρίνει έως 48 δόσεις, ενώ ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει μικρότερο αριθμό, εφόσον το επιθυμεί.

Ευάλωτα νοικοκυριά

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου θα μπορεί να εγκρίνεται η μείωση ή ακόμη και η διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, καθώς και η διαγραφή έως και του 50% της βασικής οφειλής.

Η αρμοδιότητα έγκρισης της ρύθμισης διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της βασικής οφειλής. Για χρέη έως 50.000 ευρώ αρμόδιος είναι ο ταμίας του ΟΤΑ, για ποσά από 50.000 έως 150.000 ευρώ η δημοτική ή περιφερειακή επιτροπή και για μεγαλύτερες οφειλές το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

Από τη νέα πάγια ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις.