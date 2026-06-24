Μεγάλο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι αγρότες – μέλη συνεταιρισμών με την εφαρμογή των ψηφιακών δελτίων αποστολής, που έχουν τεθεί σε ισχύ από 1/12/2025.

Οι αγρότες εκφράζουν την ανησυχία τους για την υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής από τους ίδιους, ακόμη και μέσα στο χωράφι, ενώ παραδίδουν τα προϊόντα τους σε συνεταιρισμό.

Όπως επισημαίνουν, οι συνεταιρισμοί έχουν τη δομή και την εμπειρία να διαχειρίζονται τη γραφειοκρατία και είναι ένα μέσο διαφάνειας, ενώ η ατομική έκδοση δελτίων αποστολής είναι δύσκολη λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως η έλλειψη σήματος και πρακτικών δυσκολιών.

«Το δελτίο αποστολής που αποφασίστηκε από το κράτος να εφαρμοστεί, είναι μια πολύ καλή έκβαση για να παταχθεί η φοροδιαφυγή, να παταχθεί γενικά η μαύρη αγορά, το μαύρο εμπόριο, και είμαστε σύμφωνοι, γιατί εμείς είμαστε αγρότες, συνεταιριζόμενοι, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε όλα τα παραστατικά μέσα από το συνεταιρισμό», δήλωσε η Διαμάντω Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμυνταίου μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Αυτή τη στιγμή όμως καλούμαστε να λειτουργούμε ως μεμονωμένοι αγρότες, ενώ είμαστε μέλη των συνεταιρισμών. Να λειτουργούμε ως μεμονωμένοι αγρότες και στα χωράφια μας, που πολλές φορές υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, να κόβουμε δελτία αποστολής, τα οποία δεν είναι εφικτό κάθε φορά» σημείωσε.

«Λέμε ότι τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεταιρισμοί που έχουν τη δομή να μπορούν να διαχειρίζονται και το γραφειοκρατικό αυτό ζήτημα, να γίνεται μέσω συνεταιρισμών. Να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στην ΑΑΔΕ, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να είναι για όλους μας καλά και τα αγροτικά προϊόντα να προωθούνται έτσι όπως πρέπει να προωθούνται» δήλωσε.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Φορολογικός Σύμβουλος ΕΘ.Ε.Α.Σ., το σκεπτικό πίσω από την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η κατά προσέγγιση καταγραφή των προϊόντων στο δελτίο αποστολής πριν την παράδοση, ενώ τόνισε ότι η τρέχουσα νομοθεσία υπονομεύει τον ρόλο των συνεταιρισμών.

«Όταν με αντιμετωπίζεις εμένα, τον συνεταιριζόμενο, σαν να είναι ένας μεμονωμένος, δεν έχει έννοια να μπω σε συντηρητικό σχήμα», εξήγησε.

Οι αγρότες προτείνουν την τροποποίηση της διάταξης ώστε οι συνεταιρισμοί να αναλάβουν την έκδοση των δελτίων αποστολής για λογαριασμό των μελών τους.