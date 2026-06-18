Την πρώτη πιστοληπτική αξιολόγησή της από δύο διεθνείς οίκους ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s Ratings αξιολόγησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας στη βαθμίδα Baa1, με σταθερή προοπτική.

Παράλληλα, η S&P Global Ratings απέδωσε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τη βαθμίδα BBB+, επίσης με σταθερή προοπτική.

Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται για πρώτη φορά για την εταιρεία και εντάσσει τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο πεδίο παρακολούθησης των διεθνών οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης, με τις δύο αξιολογήσεις να συνοδεύονται από σταθερό outlook.