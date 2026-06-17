Αλλάζει το τοπίο στους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, καθώς η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στις καθυστερήσεις στην κοινοποίηση προστίμων και φορολογικών κυρώσεων. Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026 δίνεται σαφής εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε οι υποθέσεις που προκύπτουν από τους ελέγχους στην αγορά να κλείνουν σε συγκεκριμένα χρονικά όρια.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση δρομολογεί την αποστολή χιλιάδων πράξεων επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί από το 2022 και μετά, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί στους ελεγχόμενους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικής. Πρόκειται για ελέγχους που εντατικοποιούνται ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο και τις εορταστικές περιόδους, όταν αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, η έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.) θα ολοκληρώνεται:

Εντός 5 μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης για τις περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία ελέγχου είναι αρμόδια για την έκδοση της Π.Ε.Π.

Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της έκθεσης μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης, για τις περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία ελέγχου διαφέρει από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της Π.Ε.Π.

Πρόστιμα

Οι κυρώσεις παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρές. Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή ή στην αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, με ελάχιστο ποσό τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 500 ευρώ για τους υπόχρεους απλογραφικών βιβλίων και σε 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Επιπλέον, πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται για τη χρήση μη δηλωμένων ή μη εγκεκριμένων φορολογικών μηχανισμών ή παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Λουκέτα

Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν σταματούν στα χρηματικά πρόστιμα. Εφόσον η αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, εκδόθηκαν ανακριβώς ή δεν διαβιβάστηκαν στο e-send υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται άμεση αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα δύο ετών, το «λουκέτο» επεκτείνεται στις 96 ώρες, ενώ στην τρίτη παράβαση η αναστολή λειτουργίας φθάνει τις 10 ημέρες.

Για επιχειρήσεις στις οποίες δεν μπορεί να επιβληθεί αναστολή λειτουργίας λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, όπως κλινικές, ξενοδοχεία, φροντιστήρια και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προβλέπονται ειδικά διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ.