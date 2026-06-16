Για τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ΑΔΜΗΕ και το επενδυτικό του πρόγραμμα, από την ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους διεθνείς επενδυτές, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας σήμερα κατά την ημέρα έναρξης των προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή κατά 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του ποσού καλύφθηκε ήδη με τη ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τις πρώτες ώρες της διαδικασίας, η οποία θα ολοκληρωθεί μεθαύριο Πέμπτη, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε επίσης ότι η Capital Group συμφώνησε να συμμετάσχει με 70 εκατ. ευρώ στην αύξηση.

Υπενθυμίζεται ότι το 51% της αύξησης (510 εκατ. Ευρώ) θα καλυφθεί από το Δημόσιο, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, και το 24% από την Κινεζική State Grid προκειμένου να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζει χρηματοδοτικά κατά κύριο λόγο 3 εμβληματικά έργα του Διαχειριστή, τα οποία είναι η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία και οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. «Η μετατροπή του ΑΔΜΗΕ από εθνικό σε περιφερειακό παίκτη στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζεται σθεναρά από την αύξηση κεφαλαίου», σημείωσε ο κ. Μανουσάκης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Γιάννης Καράμπελας τόνισε ότι ο Διαχειριστής εισέρχεται σε περίοδο αυξημένων επενδύσεων που δεν αφορά μόνο την εταιρεία και τους μετόχους της αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και την ενίσχυση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή. Το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει επενδύσεις συνολικού ύψους 6 δισ. Ευρώ για την περίοδο 2026 – 2029.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη διασύνδεση με την Κύπρο, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι το αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα κατατεθεί εντός του Ιουνίου, για ποσό περί το 1 δισ. Ευρώ (50 % του συνολικού κόστους που εκτιμάται σε 1,9 δισ. Ευρώ). Παράλληλα ο Διαχειριστής είναι ανοιχτός σε συμμετοχή και άλλων επενδυτών, όπως ήταν γνωστό εξ αρχής.

Για τα τέλη για το σύστημα μεταφοράς αντιστοιχούν στο 3 – 3,5 % του λογαριασμού που πληρώνουν οι καταναλωτές η διοίκηση ανέφερε ότι κάθε επένδυση του ΑΔΜΗΕ γίνεται μετά από αξιολόγηση κόστους / οφέλους που αποδεικνύει ότι το πρώτο είναι μικρότερο από το δεύτερο. ‘Αρα οι διασυνδέσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα όφελος για τους καταναλωτές.